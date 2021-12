Bohemios en lo más alto del voleibol: campeones y representantes de Uruguay en el Sudamericano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este es un club al cual el último año lo ha hecho mucho más fuerte. Ubicado en Pocitos, con las ganas de ir al Sudamericano de clubes con su camiseta, y no en calidad de invitados para darle una mano a otro equipo, los chicos de la Primera del voleibol de Bohemios podrán cumplir uno de sus tantos sueños.



Son bicampeones de Livosur y dueños del primer lugar de la Superliga, tras ganarle a Carmelo Rowing de Colonia el pasado 4 de diciembre. Gracias al triunfo serán los representantes de Uruguay en el Sudamericano de clubes de 2022 que tendrá lugar en Paraguay.

Superliga

“Fue un partido muy intenso, de esos que es lindo jugar. Estadio lleno, buena competencia y un premio muy valioso. El transcurso del mismo fue una imagen de lo que había sido nuestro juego en los últimos partidos, salimos con una intensidad arrolladora y ganamos cómodamente el primer set. Sin embargo, como no nos sucedió en ocasiones anteriores nos descansamos, bajamos la intensidad y el rival se volvía más fuerte. Tuvimos algunas pelotas en las que la suerte no estuvo de nuestro lado y en otras nos superaron bien. El segundo set fue para Carmelo y de forma muy merecida. El tercero estuvo peleado punto a punto hasta el momento de cerrar”, recuerda sobre el duelo Santiago Martínez, capitán del equipo.

Juan Lucas Pereyra, Santiago y Lucas con el trofeo. Foto: @gt_fv

En este torneo compiten los campeones de las ligas de todo el país para determinar quién será el campeón nacional, el mismo que viajará al Sudamericano. La Superliga se jugó en dos etapas con partidos al mejor de tres sets. La primera etapa fue en dos sedes simultáneas: Carmelo y Valdense.



“Como siempre brillaron en la organización y hacen muy ameno ir a jugar al interior”, expresa el capitán, aunque sostuvo que le “parece que por parte de la Federación se podría haber armado algo más serio, no tan improvisado y con reglas más claras. Como yo lo veo, la forma de impulsar este hermoso deporte es teniendo una organización justa, involucrada y comprometida, algunos aspectos quedaron en el debe durante el año”.



Bohemios se coronó tras un 3-1 final, dando todo de sí para mantener la diferencia. “Realmente estoy muy orgulloso de cómo cerramos este set, un fiel reflejo de la actitud que predica nuestro entrenador y el talento que sé que poseemos en nuestras filas. El cuarto set, que fue el definitorio, también lo ganamos con un amplio margen. El impacto anímico de ganar un set como el tercero nos ayudó mucho, eso sumado a las grandes actuaciones colectivas fue lo que nos dio finalmente el campeonato”, agrega Martínez.

El plantel de Bohemios festeja la Superliga. Foto: @gt_fv

El fin del partido fue la conclusión ideal de un año y de “un proceso muy trabajado y sacrificado de todos”. Luego de muchas horas de entrenamiento, tanto en físico como en cancha, los chicos obtuvieron el mejor resultado: acceder a competir al exterior como campeones uruguayos.

El resto del plantel también lo vivió con la misma intensidad, ya que venían de ganar tres campeonatos seguidos y no había nada mejor que coronarlo con este trofeo. “Fue de los partidos que más disfruté desde que estoy jugando al voleibol, por haberlo disputado de local, con toda la gente después de un año de pandemia y por cómo se fueron dando las cosas”, sostiene Lucas Mocellini, quien ocupa la posición de opuesto.

La génesis del triunfo y el Sudamericano

Tanto Lucas como Santiago coinciden en que la clave del éxito es el entrenamiento y el maravilloso grupo humano que compone el plantel. “Es más que nada un premio al esfuerzo y el incansable entrenamiento que hacemos durante el año”, expresa Santiago.

Para un deportista no hay nada más lindo que representar a su país y estos chicos lo saben. No hay una fecha designada, pero Bohemios será el único equipo amateur del campeonato y por ello será más difícil, enfrentándose a equipos gigantes y profesionales de Argentina y Brasil.



“Vamos a disfrutar de la experiencia, sin aspiraciones de salir campeones, porque es ilógico, vamos a medirnos ante profesionales, gente que juega al más alto nivel. De todas formas creo que le podemos hacer partido a unos cuántos equipos y sorprender alguno, pero nos tenemos que apoyar en la famosa garra charrúa y en el hecho que equipo va a defender a muerte cada pelota”, sostiene Lucas, que ya había ido a sudamericanos para ayudar a Nacional, pero asegura que “no era lo mismo porque no me sentía parte del grupo”.

El plantel de Bohemios. Foto: @gt_fv

En el Sudamericano intentarán volcar lo que el trabajado en el año les ha dado. ”Somos amateurs y todo lo que hacemos es a pulmón, pero las ganas con las que competimos son enormes. Las diferencias económicas, infraestructurales y de nivel, generan que la experiencia en el Sudamericano sea más que nada de ir a dar todo lo mejor, sabiendo que la ocasional victoria va a ser algo difícil de alcanzar. Por eso comentaba antes la necesidad de desarrollar una liga competitiva a nivel nacional”, plantea el capitán.



Los tantos logros de Bohemos no hubiesen podido sin que el DT, , y los jugadores Diego Pérez, Gonzalo Rivas, Sebastián Rodríguez, Agustín Ciechanovecci, Renzo Guido, Facundo González, Santiago Rivas, Joaquín González, Juan Lucas Pereyra, Lucas y Santiago aportasen su granito de arena, y, sin importar cómo les vaya en el Sudamericano, o a qué instancia lleguen, ya habrán logrado mucho.

Santiago Martínez Capitán Hace ocho años que Santiago se sumó al plantel de Bohemios, sin saber que le esperaba llevar nada más y nada menos que la cinta del capitán.Hace ocho años que Santiago se sumó al plantel de Bohemios, sin saber que le esperaba llevar nada más y nada menos que la cinta del capitán. Hace ocho años se sumó al plantel de Bohemios, sin saber que le esperaba llevar nada más y nada menos que la cinta de capitán. “Mucho de lo que soy ahora es gracias a los grandes grupos humanos que integré en el club”.

Lucas Mocellini Opuesto Se formó en Biguá, pero admite que lo que lo hizo mejor jugador y persona fue Bohemios. “Pasé la mayor cantidad de mi tiempo jugando ahí. Ahora tengo la suerte de dirigir. Es casi mi casa. Está el sentido de pertenencia”.



“Yo creo que el secreto de estar siempre peleando en los puestos de arriba y haber ganado todos los campeonatos es el entrenar, trabajo silencioso. No subir fotos todos los días entrenando, dar todo en cada práctica”.