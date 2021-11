Walter Gargano y Gio González: dos grandes ausencias en Peñarol para la última fecha

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nada positivo puede haber sacado Peñarol del 0-0 con Progreso este jueves, porque incluso el punto tiene sabor a poco. A eso se le debe sumar la grave lesión sufrida por Valentín Rodríguez y que para la última jornada perdió a otros dos futbolistas importantes por acumulación de cinco tarjetas amarillas: el capitán Walter Gargano y Giovanni González.

El Mota hacía varios partidos que venía arrastrando cuatro tarjetas amarillas y este jueves en el Capurro vio la quinta por protestar. Pese a las señas que hizo varias veces el técnico Mauricio Larriera a sus dirigidos de que cerraran la boca y no protestaran, Gargano no se aguantó. Lo hizo una, dos, tres, varias veces. Incluso el árbitro José Burgos en un momento le hizo la señal de que no le toleraría ninguna protesta más, pero el capitán aurinegro minutos más tardes volvió a la carga contra el juez, por lo que a los 67' lo amonestó. Así, llegó a la quinta tarjeta.

Un rato antes, a los 61', lo había hecho Giovanni González luego de una falta en la mitad de la cancha sobre Gastón Colman. En su caso fue una falta necesaria, porque calculó mal a la hora de ir a buscar un envío aéreo, la pelota lo pasó y el goleador de Progreso empezó a correr rumbo al área aurinegra, por lo cual el lateral derecho lo frenó y fue correctamente amonestado.

Esto significa que Peñarol no tendrá a dos de sus titulares habituales (en realidad serán tres porque también faltará Valentín Rodríguez) para enfrentar a Sud América, aunque la buena noticia es que sí los tendrá para una eventual definición del Campeonato Uruguayo.



La otra buena nueva para el técnico de Peñarol es que recuperará a dos titulares: Agustín Álvarez Martínez y Gary Kagelmacher. El goleador del equipo no pudo jugar contra Progreso por haber llegado a cinco amarillas en el partido pasado frente a Cerro Largo.

El zaguero, en tanto, fue expulsado ante los arachanes con el partido ya terminado y recibió un solo partido de sanción, por lo cual también estará a la orden de Larriera.