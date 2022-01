Una torre al fondo: Nacional tendrá a Leo Coelho

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Leonardo Coelho, que no seguirá su carrera en el Atlético San Luis de México, es el zaguero que Nacional tendrá en sus filas para potenciar la tarea que en esa zona del campo se viene desarrollando.

Coelho, de 1,89 metros de estatura (más alto que Matías Laborda y Nicolás Marichal) y con pasado en el Fénix en Uruguay, en junio de 2021 fue negociado el elenco mexicano, al que comenzó a defender en el Torneo Apertura que se inició en julio del pasado año.

El futbolista de 28 años, que inició su carrera en Brasil en 2011, justamente con Nacional Atlético Clube de Sao Paulo, también jugó para Gremio, Penapolense, Paraná, Río Claro, Santos, Portuguesa y Comercial antes de llegar a Fénix.



La llegada de Coelho, más la confirmada de Leandro Lozano, eleva el número de fichajes de los tricolores para la presente temporada. Hasta ahora son nueve las incorporaciones realizadas y todavía puede darse una más.

Es que en Nacional se mantiene la expectativa de que pueda concretarse la llegada del argentino Carlos Auzqui. Como informó Ovación no se trata de un fichaje fácil de realizar, especialmente porque el futbolista percibe en los millonarios una remuneración salarial más importante que aquella que Nacional tiene como monto límite (hay 10.000 dólares de diferencia).



Este jugador es ahora el único por el que hay negociaciones, porque la otra operación que se estaba llevando adelante finalmente se terminó cayendo debido a la determinación del futbolista de permanecer en el club en el que se encuentra en el viejo continente.

Queda claro, también, que Auzqui, en caso de llegar, ocupará un nuevo cupo de extranjero. Lo que haría que Nacional pase a tener en su plantel a cuatro futbolistas extranjeros.



Alex Castro, Emmanuel Gigliotti, Leonardo Coelho y Auzqui, si esto se cumple así. Auzqui, delantero externo, podría actuar en una línea ofensiva en la que no estuviera Gigliotti o sustituir a Castro. Además, en su momento Nacional ya analizaba la posibilidad de tener a cuatro futbolista que no fueran uruguayos en sus filas. No hay que olvidar que se tenía interés en Leonai Souza.

En otro orden de cosas, como adelantó Ovación, Joaquín Sosa vuelve a salir en préstamo.



Estaba resuelto que la llegada de un defensa le impediría tener minutos de juego y por eso se presumía que iba a ser necesario que pudiera ir a otro club: el elegido es Liverpool.