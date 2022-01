Nacional cerró la vuelta de Leandro Lozano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Nacional anunció este lunes a primera hora de la mañana la contratación de Leandro Lozano, que se encontraba jugando en Boston River desde la temporada 2019.

El defensa de 24 años hizo las formativas en el tricolor, incluso fue campeón de la Copa Libertadores sub 20 en 2018, pero luego lo dejaron libre. El objetivo es pueda pelearle el puesto o ser un sustituto para José Luis Rodríguez.

¡Bienvenido Leandro Lozano al Decano del fútbol uruguayo!



El campeón de la Libertadores Sub20 del 2018 regresa a Nacional 🔵⚪️🔴#BienvenidoLozano pic.twitter.com/FuzdBa6Fex — Nacional (@Nacional) January 31, 2022

Es la octava incorporación que tiene Pablo Repetto para esta temporada. Además de Lozano ya sumó a: Leandro Otormín (Cerro Largo), José Luis "Pumita" Rodríguez (Fénix), Alex Castro (Cruz Azul de México), Juan Ignacio "Colo" Ramírez (Liverpool/Saint-Étienne), Emmanuel Gigliotti, Juan Izquierdo, Yonathan Rodríguez (Cerrito).



De todos modos, el merado de pases no está cerrado para el Bolso. El club está negociando con dos futbolistas para la posición de extremo o enganche y la idea es poder cerrar uno de los dos en las próximas horas. De uno todavía no se ha filtrado el nombre a la prensa, aunque sí se sabe que es extranjero, el otro es el argentino Carlos Auzqui.



River Plate de Argentina no lo quiere ceder a préstamo y el futbolista tiene un salario alto en el equipo Millonario. Es difícil, pero no está descartado.