Thiago Cardozo volvió al arco y no defraudó: seguridad y confianza al servicio de Peñarol

Se quedó en Peñarol buscando su oportunidad para sumar minutos y dar una mano. Una expulsión de Kevin Dawson le abrió las puertas de la titularidad y no defraudó, sino que todo lo contrario. Thiago Cardozo demostró su nivel y sobre todo, sus condiciones.

El arquero de 26 años ganó en confianza y esa confianza fue la que el técnico Leonardo Ramos había depositado en él ni bien supo que Dawson no sería de la partida frente a Danubio el domingo.

“Dawson es un arquero importante, pero también tenemos a Thiago (Cardozo). Confiamos en él, estamos tranquilos en ese punto”, había dicho el entrenador en Paysandú tras el empate 1-1 con Deportivo Maldonado.

Y llegó el día en el que el guardameta nacido en Juan Lacaze se calzó nuevamente el buzo de titular en Peñarol luego de más de un año y medio. Era un día esperado.

Thiago Cardozo volvió a ser titular en el equipo mirasol después de 578 días (un año y siete meses) sin hacerlo ya que en medio de todo eso primero hubo un préstamo en Deportivo Maldonado y luego una lesión de ligamentos cruzados que mantuvo al arquero fuera de las canchas durante más de seis meses hasta que finalmente pudo volver.

Thiago Cardozo. Foto: Estefanía Leal.

El domingo fue una tarde especial para el lacacino, que sustituyó a Dawson y lo hizo de muy buena manera, porque desde el inicio del encuentro frente a Danubio en el Estadio Campeón del Siglo, Thiago mostró seguridad.

Pero también tuvo de esas intervenciones que evitan goles. La primera fue a los 14 minutos sacándole con una gran atajada un cabezazo de gol a Sebastián Fernández.

Un minuto después atajó un remate de Guillermo May y a los 23’ tuvo otra muy buena reacción ante un remate de Aaron Spetale hasta que a los 31’ May anotó lo que fue el 1-0 de la franja en una jugada en la que el arquero no tuvo nada que hacer ante el rival.

Antes del cierre de la primera parte Thiago tuvo otra buena atajada ante May y en la segunda parte no tuvo tanta acción como en el primer tiempo.

Con solidez, confianza y sobre todo, grandes intervenciones, Thiago Cardozo volvió a atajar en Peñarol y dijo “acá estoy”. El lacacino demostró que puede dar una mano y eso está comprobado.