"Ustedes no son Peñarol, el manya somos la gente"; la frase de Mario Saralegui contra los dirigentes

Y un día Mario Saralegui volvió por sus fueros. Quien fuera campeón de América y del Mundo en 1982 con Peñarol como futbolista y luego ganara un Torneo Clausura como técnico aurinegro, volvió a utilizar las redes sociales para expresarse y en este caso en forma dura contra la administración de Ignacio Ruglio.

El artiguense, actualmente conductor de Carlos Manucci en la Primera División de Perú, se quejó de que la institución ha vendido por más de 50 millones de dólares, no se trajeron futbolistas y el equipo está ocho puntos detrás en la Tabla Anual, recordándole a los dirigentes: "Ojo que ustedes no son Peñarol, el manya somos la gente, a te4ner memoria, habla un campeón del mundo, que no es para todos. Arriba el manya".

Bueno..vendimos por mas de 50 millones, no traemos un jugador, vamos 8 puntos atras en la anual. ¿Como es la cosa?. Desarmaron el cuadro, ojo que ustedes no son Peñarol, el manya somos la gente, a tener memoria, habla un Campeon del Mundo, que no es para todos, arriba el manya.. — Mario Daniel Saralegui Iriarte (@MarioMsaralegui) June 28, 2022

El posteo de Saralegui, quien tuvo su último pasaje por Peñarol en 2020 y cuyo contrato no fue renovado cuando Ruglio asumió la presidencia entre otras cosas por su constante presencia en redes sociales, generó rápidamente numerosas interacciones con respuestas, retuits y likes.