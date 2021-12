Santi Rodríguez fue figura, hizo un gol y New York City se clasificó a una histórica final

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la noche del martes, New York City hizo historia en la MLS ya que por primera vez alcanzó la final de la Conferencia Este y lo consiguió con un uruguayo como figura: Santiago Rodríguez.

El mediocampista ofensivo surgido en Nacional y con pasado por Montevideo City Torque, fue titular en el duelo ante New England Revolution y fue autor del primer gol en lo que fue el 2-2 final.

Cuando iban apenas tres minutos de juego, el uruguayo comenzó la jugada y luego se internó en el área para definirla y así poner el 1-0 parcial de su equipo que definía un lugar en la final con el mejor equipo de la temporada regular que había sumado 73 puntos en 34 juegos y solo había perdido cinco encuentros.



Para la MLS, Santiago Rodríguez terminó siendo la figura del partido ya que "su gol temprano marcó la pauta para la noche, a pesar de que New England empató poco después. Obligó a Matt Turner a realizar una de sus atajadas más difíciles en la segunda mitad, hizo cuatro pases clave y ganó más de la mitad de sus 18 duelos disputados".

De todas maneras, el encuentro no se hizo sencilla para el equipo que también cuenta en el plantel con Nicolás Acevedo porque Adam Buksa puso el empate solo seis minutos más tarde.



Así se fueron los 90' y fue en el alargue que Valentín Castellanos, argnetino ex-Montevideo City Torque, volvió a adelantar a New York pese a que Tajon Buchanan puso el empate final a dos del final lo que mandó la definición a los penales.



Ya sin Santi Rodríguez, porque se retiró a los 114', New York City logró la clasificación tras vencer 5-3 y ahora deberá medirse con Philadelphia Union por un lugar en la gran final de la MLS donde, en caso de avanzar se mediría con el ganador de Portland Timbers y Real Salt Lake de Marcelo "Milito" Silva.