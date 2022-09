River será local en el Saroldi contra Nacional a pesar de que el partido coincide con la Expo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Finalmente el partido entre River Plate y Nacional por la novena fecha del Torneo Clausura se disputará en el Parque Federico Omar Saroldi, tal cual lo había programado la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

La interrogante sobre la fijación de dicho escenario había comenzado a inicios de esta semana cuando el Ministerio del Interior sugirió que la realización del espectáculo no se haga en simultáneo con la Expo Prado.

Sin embargo, el conjunto Darsenero ratificó su voluntad de mantener la localía y por eso se dieron todas las garantías para que River reciba a Nacional en su casa. La cartera se hará cargo del operativo para que tanto el partido como la Expo Prado puedan convivir sin inconvenientes.



Cabe destacar que la directiva de River, incluso, había analizado en primera instancia la posibilidad de no presentarse si no podía oficiar como local.

El último domingo, el Darsenero recibió en su estadio a Defensor Sporting (derrota por 1-0) y coincidió con la Expo Prado. En ese caso no hubo sugerencia de Interior por el número de personas que asistieron a la cancha. En esta oportunidad, se espera que solo Nacional tenga a disposición un poco más de 2.000 entradas que con toda seguridad se agotarán. Asimismo, en este caso, se trata de un partido que puede ser decisivo en la lucha por el torneo.

Ambos comparten la punta del certamen y dependiendo de lo que ocurra el miércoles, cuando Nacional enfrente a Boston River y River a Albion, pueden llegar en esa misma situación.



La Mesa Ejecutiva fijó este compromiso para las 16.00 horas del próximo sábado. Vale recordar también que está pactado también que ese mismo día el presidente Luis Lacalle Pou asista a la Expo Prado.