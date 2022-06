El profe Ortega volvió al Complejo Celeste: ¿señal de que irá al Mundial con Uruguay?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hubo una presencia que no pasó inadvertida este miércoles en el Complejo Celeste: la del profesor Oscar Ortega. Quien fuera el preparador físico de Uruguay durante los últimos cuatro partidos de las Eliminatorias y que llegó de la mano de Diego Alonso, llegó hasta la concentración para visitar a los futbolistas. ¿Señal de que finalmente irá al Mundial? Puede ser.

Ortega se encuentra de vacaciones y viajó a Uruguay, como habitualmente lo hace. Además, este viernes participará junto al Tornado Alonso y otros profesionales de un seminario organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol. Será desde las 18.00 horas en el auditorio Mario Benedetti de la Torre de las Comunicaciones de Antel y al profe le tocará dictar el capítulo "Metodología Integrada y Planificación". Alonso, en tanto, hablará sobre la "Metodología Integrada Aplicada de los Sistemas Tácticos de la Selección Uruguaya".

La AUF ya le hizo saber a Ortega el deseo de que concurra a la Copa del Mundo como integrante del cuerpo técnico de Uruguay. Los futbolistas lo respetan, admiran y aprecian mucho, por lo cual se cree que su presencia en Catar sería muy importante. Sin embargo, el contrato que tiene con Atlético de Madrid lo pone un poco contra las cuerdas.

"Va a ser una decisión básicamente mía, porque en la planificación del Atlético esa posibilidad de que yo participe del Mundial no parece tan clara. Viendo un poco cómo se va manejando el campeonato aquí (en España) y las características del Mundial, es difícil. Pero no hay peor gestión que la que no se hace. Yo amo a Uruguay y por eso fui en ese momento a la selección", dijo hace un tiempo. "Voy a escuchar a la Asociación, al club y tomaré la mejor decisión", apuntó.

Su vínculo con la selección se mantiene y también con los futbolistas, entre ellos Luis Suárez, quien le agradeció especialmente tanto cuando se logró la clasificación de la selección al Mundial como cuando tuvo que despedirse del Atlético de Madrid. "Gracias por creer en mí", le dedicó el Pistolero al profe en su adiós al colchonero.

Todavía quedan algunos meses para que Ortega tome la decisión. Uruguay lo espera con los brazos abiertos para ir al Mundial. Y quienes lo conocen aseguran que el profe se muere de ganas por estar en la Copa del Mundo con la Celeste.