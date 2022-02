Los 12 periodistas que dieron su pronóstico sobre el Uruguayo: ¿Quién es el favorito para ser campeón?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La esencia futbolera danubiana, los fichajes de Deportivo Maldonado, el retorno del Colo Juan Ignacio Ramírez, la vigencia de Agustín Canobbio, el potencial de Agustín Álvarez Martínez y el libreto bien aprendido de Peñarol parecen ser los puntos altos que entregará el Campeonato Uruguayo 2022 según lo dejaron traslucir la mayoría de las once opiniones que recogió Ovación entre relatores y comentaristas uruguayos.

El difícil mundo del fútbol nunca permite ser exactos con los anuncios preliminares, mucho más en una competencia cuyo resultado final se tendrá por noviembre y luego de haber sufrido un nuevo periodo de fichajes, en el que pueden llegar varios jugadores, pero también se pueden ir otro tanto. Y, habitualmente, aquellos que se van son los que tuvieron mayor trascendencia en sus equipos. Pese a ello, el juego periodístico permite ser audaces y tratar de anticipar una historia que tendrá muchas páginas antes de su final.

Para hacerlo, se tomó como referencia el momento actual y la identidad obtenida. Esa foto, entonces, es la que hizo que se le entregara el favoritismo a Peñarol para retener el Campeonato Uruguayo. O para entregarle a Agustín Canobbio las mejores posibilidades de quedarse con el puesto de mejor futbolista del certamen.

Los antecedentes también influyeron para que el Juan Ignacio Ramírez atraiga votos en cuanto a la determinación de cuál podrá ser el goleador del campeonato. En algunos casos compartido con Agustín Álvarez Martínez.

Mirando la tabla desde el otro extremo y tratando de visualizar el futuro de los equipos que correrán riesgos de irse a la Segunda división también hubo un repaso de situaciones actuales. Entonces, Cerrito, Rentistas, Boston River, Fénix y Albion aparecieron en la primera línea de consideración.

Lo que sigue, en este juego periodístico, son las respuestas de once periodistas deportivos:

Los siete temas Diga usted... 1) El campeón

2) La sorpresa

3) La decepción

4) El mejor fichaje

5) El goleador

6) La figura

7) Descienden

1 Eduardo Rivas - Canal 4

1) En Uruguay hay dos clubes que parten siempre como candidatos. Creo que Peñarol está algo mejor y tendría condiciones superiores. Nacional necesita tiempo.

2) En condiciones normales no lo sería, pero por venir del ascenso, puede ser Danubio.

3) Es imposible saberlo.

4) En la pretemporada ha sido Ramón Arias. Candidatos: Juan Ignacio Ramírez podría ser. Canobbio y Ocampo y me gustaría ver qué pasa con Carneiro.

5) Juan Ignacio Ramírez.

6) Si sigue un proceso evolutivo, Agustín Álvarez Martínez.

7) Hay equipos condicionados. Deberán sumar Albion, Cerrito, Rentistas y Boston River.

2 Roberto Moar - Canal 10

1) Si la última fecha fuera este fin de semana no tengo dudas que el equipo mejor armado es Peñarol. Un mérito del DT.

2) Veo en una segunda línea de competencia a Cerro Largo, MC Torque y Wanderers. Ya a esta altura más que sorpresa sería confirmación..

3) Es muy difícil vaticinar un equipo en mala racha. Danubio y Defensor tendrán que responder a la exigencia que genera su regreso a Primera. Si no pelean copas será un fracaso.

4) Juan Ignacio Ramírez por escándalo. El Colo es un asesino del gol Terminal, letal y efectivo.

5) Ramírez y Álvarez Martínez van a pelear gol a gol.

6) Agustín Canobbio pica con ventaja para ser el diferente del torneo.

7) Van a tener que remarla Rentistas, Boston River, Cerrito y Albion.

3 Carlos Bardakian - Radio Oriental

1) La foto que tomo es la del momento actual, porque es muy difícil proyectarse hacia el futuro y los equipos pueden potenciarse. Hoy Peñarol está mejor porque mantiene al técnico y ya tiene un funcionamiento aceitado.

2) Deportivo Maldonado porque continúa Francisco Palladino que me parece un técnico interesante y realizó refuerzos interesantes.

3) Cerro Largo porque el equipo perdió muchos jugadores.

4) Salvo que llegue algún jugador de última hora, el mejor es Juan Ignacio Ramírez.

5) A mitad de año hay periodo de pases y es muy factible que se vaya Agustín Álvarez Martínez, por eso no lo considero como posible goleador, porque creo que va a ser transferido. Así que el goleador va a ser Juan Ignacio Ramírez.

6) Agustín Canobbio ha tenido un crecimiento sostenido y ha llegado a un nivel muy importante.

7) Por los números y como arrancan tienen riesgos Albion, Cerrito y Rentistas.

4 Gonzalo Ronchi - Radio Sport 890

1) Pienso que el favorito sigue siendo Peñarol por el plantel que armó.

2) La sorpresa puede venir por el lado de Deportivo Maldonado porque se armó con algunos jugadores interesantes.

3) Quizás sea Defensor Sporting, porque me parece que le va costar la transición de jugar con muchos jóvenes.

4) Por lo que dio el mejor fichaje es la renovación de contrato de Canobbio en Peñarol.

5) Un cabeza a cabeza entre Juan Ignacio Ramírez y Agustín Álvarez Martínez.

6) Repartida entre los goleadores.

7) Me parece que la tienen muy difícil Rentistas y Albion.

5 Diego Muñoz - ESPN

1) Peñarol se reforzó bien, alargó el plantel, mejoró el recambio de Álvarez Martínez con la llegada de Viatri. Mantiene el estilo de conducción, a su goleador, a su jugador más determinante (Canobbio) y a su cerebro (Gargano).

2) Danubio tiene un DT de primer nivel y que saca lo mejor de sus futbolistas.

3) Cerrito perdió al entrenador que le dio identidad y estilo de juego y a sus mejores figuras.

4) Juan Ignacio Ramirez es el goleador del fútbol uruguayo y quiere volver a demostrar quién es.

5) Agustín Álvarez Martínez está listo para cargar con el peso ofensivo en un equipo que genera varias situaciones por partido.

6) Agustín Canobbio vive el mejor momento de su carrera. En esta temporada buscará demostrar que está para dar el salto a Europa.

7) Cerrito, Albion y Fénix desarmaron sus estructuras y les va a costar sumar.

6 Javier Máximo Goñi - Radio Oriental

1) Por la cantidad y calidad del plantel los grandes siempre están arriba en la consideración como favoritos.

2) Danubio y esto es así porque viene de la B, no por su historia, pero teniendo a Fossati de DT va a pelear un lugar en copas internacionales.

3) Paso.

4) Que no se haya ido Agustín Álvarez Martínez.

5) Será el delantero de un cuadro en crecimiento.

6) Está entre Gargano y Carballo. Peñarol es una cosa con Gargano y otra sin él y en el torneo no se ven fácilmente volantes de esa categoría. Por como arrancó la pretemporada me parece que puede ser el torneo de Felipe Carballo, que además es un volante con remate.

7) No sé. Paso.

7 Fabián Bertolini - Radios Públicas

1) Peñarol al día de hoy saca ventaja manteniendo al DT, la columna vertebral del equipo y la idea futbolística.

2) Deportivo Maldonado sostuvo a Francisco Palladino y hay un conocimiento de años.

3) Danubio porque está en plena transición de ser el Danubio de antes.

4) Ramón Arias ya lo demostró en el verano.

5) Juan Ignacio Ramírez es un goleador nato y en Nacional debería hacer muchos más.

6) Agustín Canobbio. Cambio de ritmo, velocidad, potenciado con la Selección puede seguir creciendo.

7) Siempre hay alta probabilidad de que de aquellos que ascienden baje uno. Los planteles no terminaron de armarse y no es fácil vaticinar.

8 Gabriel Regueira - Radio Carve

1) Peñarol porque Larriera ya tiene la base, un equipo sólido y el sistema todo armado.

2) Danubio que tiene un gran cuerpo técnico, referentes importantes y una alta interesante como la de Papelito Fernández.

3) Defensor Sporting porque creo que los problemas internos del plantel no dejaron bien al equipo. No tiene fichajes resonantes.

4) Creo que es el Colo Juan Ignacio Ramírez, un goleador de raza.

5) El Canario Álvarez Martínez. Tiene un equipo detrás que le va a surtir bien los balones.

6) Agustín Canobbio va a repetir por el despliegue, por la técnica y precisión en velocidad.

7) Me parece que Albion, Cerrito y Boston River.

9 Juan José Acevedo - Radio 1010

1) Peñarol porque sigue Mauricio Larriera y el funcionamiento está.

2) Montevideo City Torque porque tiene una idea aceitada y fue el que sufrió menos bajas. Además, esas fueron cubiertas.

3) Plaza Colonia porque perdió piezas claves como Mele, Leonai, Diogo, Camargo y Renzo López. Difícil que pueda mantener el nivel.

4) Ramón Arias ya lo dejó en evidencia en los amistosos.

5) Juan Ignacio Ramírez.

6) Agustín Canobbio.

7) En principio está complicado para Cerrito, Rentistas y Fénix.

10 Mauro Mas - Canal 10

1) Peñarol porque está mejor conformado, es el equipo con una línea de juego y sostiene su estructura.

2) Montevideo Wanderers porque tiene un muy buen entrenador y ya lleva toda una temporada de trabajo.

3) Deportivo Maldonado porque acumuló muchos jugadores de nombre, la mayoría grandes y con poca juventud.

4) Matías Aguirregaray. Este fichaje elevó la calidad de la banda derecha de Peñarol.

5) Juan Ignacio Ramírez por su capacidad goleadora demostrada en Liverpool.

6) Walter Gargano por su calidad demostrada, porque le da el tono futbolístico a Peñarol.

7) Boston River y Rentistas están muy complicados.

11 Nadia Fumeiro - Tenfield

1) Peñarol. Más allá de que ha perdido muchos titulares tiene una gran ventaja en el tiempo de trabajo y la idea está bien definida. Eso le juega a su favor.

2) Albion porque fue la gran revelación de la Segunda División el año pasado y puede ser la sorpresa este año en Primera.

3) Que no haya VAR en todos los partidos del campeonato.

4) Juan Ignacio Ramírez.

5) Entre Juan Ignacio Ramírez y Agustín Álvarez Martínez. Ambos están por encima de la media.

6) Ignacio Laquintana. En los partidos del verano fue el que más sobresalió. Es desequilibrante y marca diferencia. Con la salida de Torres y la chance de ser titular creo que va a potenciar su futuro.

7) Sin ver el comienzo del campeonato es muy difícil establecer qué puede pasar. Paso.

12 Martín Díaz - Radio Carve

1) Peñarol porque es un equipo que ya está armado, que ya sabe lo que tiene que hacer y eso creo le simplifica las cosas, más allá de que se puede llegar a desarmar a mitad de año si se van Canobbio y Álvarez Martínez.

2) Liverpool porque le están dando la segunda chance a Thiago Vecino y a Carneiro para que se puedan mostrar en el fútbol uruguayo. Creo que la van a aprovechar.

3) Me parece que va a ser Montevideo City Torque. Quizás no llega a dar los puntos.

4) Juan Ignacio Ramírez porque creo que va a ser el goleador del campeonato y eso lo va a transformar en mejor fichaje.

5) Lo dije: Juan Ignacio Ramírez.

6) Agustín Canobbio. Es un jugador que ya está más maduro, más seguro. Este año se vuelve a destacar.

7) Veo a Albion, Cerrito y a Fénix más complicados.