En Peñarol no hay misterios para visitar a River Plate: Larriera ya tiene el equipo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Peñarol le dará un hándicap muy grande en esta fecha 12 del Torneo Clausura a los equipos que le pelean el título del certamen y de la Tabla Anual: no contará con cuatro de sus futbolistas titulares. Sin embargo, no hay dramas en filas aurinegras. Mauricio Larriera ya decidió quiénes serán los sustitutos para visitar el domingo (16.30, Parque Saroldi) a River Plate.

El arquero Kevin Dawson, el lateral derecho Giovanni González y los atacantes Facundo Torres y Agustín Álvarez Martínez se encuentran a la orden de la selección para disputar ante Argentina y Bolivia los encuentros por Eliminatorios. En un momento la institución manejó la posibilidad de pedir que se le postergara el partido, algo que reglamentariamente ya no está previsto, pero finalmente decidió no hacerlo.



Plantel no le falta al técnico Larriera como para echar mano a sustitutos de calidad. Y el técnico no se hizo mucho problema, porque además quienes ingresarán han tenido buenas performances cuando les tocó la oportunidad.

Neto Volpi, que será el reemplazante de Dawson en el arco, disputó tres partidos (ante Progreso, Boston River y Wanderers) y el equipo ganó siempre. Le convirtieron dos goles.



Maximiliano Pereira será el sustituto de Giovanni González. ¿Qué decir del Mono? Sobrada experiencia internacional y defensor de la selección en dos mundiales. En su último juego como titular, ante Rentistas, anotó un gran gol.

Ignacio Laquintana será quien juegue por Torres. Con su velocidad ha cambiado el trámite de más de un partido saliendo desde el banco. En 372 minutos como carbonero ya anotó dos goles.



Ruben Bentancourt ocupará el lugar de centrodelantero de Agustín Álvarez Martínez. Solo basta mencionar que hace dos fechas, en su último juego desde el inicio reemplazando justamente al lesionado Álvarez Martínez, anotó un hat-trick en el 3-1 sobre Cerrito.

Entonces, el equipo titular de Peñarol para enfrentar a River el domingo es: