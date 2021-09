Peñarol desafía los límites de la billetera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Nunca hay que dar por sentenciado a un equipo uruguayo y menos cuando se trata de un grande como Peñarol, pero tampoco se puede negar que su presencia en la final de la Copa Sudamericana está muy comprometida.

De cualquier manera, y más allá de los errores que costaron la derrota 1-2 en casa ante Athletico Paranaense, a decir verdad es toda una hazaña ya que el equipo aurinegro se encuentre en semifinales. El techo para los equipos uruguayos parece ser ese y nada se le puede reprochar a la dirigencia en este caso, porque se invirtió en renovar contratos de las estrellas juveniles y hasta se desechó escuchar cualquier oferta por ellos hasta fin de año en pos de ir por el título internacional, pero la realidad es que la billetera sigue haciendo la diferencia.

El ejemplo es que Peñarol no pudo retener a David Terans (inentendible, reprochable e indignante que algunos hinchas lo insultaran cuando es un profesional que está haciendo su trabajo), que había anotado tres tantos para el carbonero, y el jueves -como rival- convirtió el cuarto.



Pero que no pierda las esperanzas el hincha de Peñarol, pues este equipo es capaz de elevar el techo. Y que no se confíe Paranaense, porque puede ser un error fatal.