El Nacional del futuro: los cinco jugadores que esperan al DT para saber si siguen en el club

En un equipo grande como Nacional hay poco tiempo para festejar. Si bien los jugadores tendrán la posibilidad de hacerlo por algunas horas más, el área deportiva que encabeza Sebastián Taramasco y la directiva que preside José Fuentes ya tienen la mira en la próxima temporada.

Lo primero para empezar a dar pasos más concretos, es saber qué ocurrirá con Pablo Repetto. Todas las esferas del club pretenden que siga, pero la pelota está en la cancha del DT, quien evalúa temas familiares para finalmente tomar una determinación.



Saber a corto plazo quién será el técnico le permitirá a Nacional trabajar en la renovación de ciertos jugadores, cuyo futuro depende en gran medida de la opinión del conductor.

Por otro lado, sabido es que, pese a que tienen contrato vigente, es difícil que Sergio Rochet y Felipe Carballo sigan. El primero de ellos tiene un Mundial por delante con Uruguay y se viene destacando hace tiempo, mientras que el segundo fue el mejor jugador del Uruguayo y muchos piensan que es el momento ideal de partir, más considerando que posee ahora pasaporte comunitario.



Esta idea se refuerza aún más con lo que dijo Fuentes ayer, en declaraciones a Último al Arco: “Tienen contrato hasta diciembre de 2023, son excelentes profesionales, líderes positivos. Si mañana tienen una oportunidad, Nacional no va a poner ninguna traba para que puedan crecer. Debemos ser agradecidos. Ambos son verdaderos profesionales, personas de bien, solidarias. Queremos que se queden a vivir en Nacional, pero no le pondremos impedimentos”.

Felipe Carballo en la final contra Liverpool. FOTO: E. Leal.

SUBIDOS AL BARCO. Emmanuel Gigliotti ya renovó su vínculo con Nacional por una temporada y desde la primera a la última persona en el club han tenido palabras positivas para con el Puma, con quien hay conformidad y no solamente hablando de lo que hizo dentro del campo de juego.



Por Leandro Lozano el tricolor pagará la cláusula estipulada en su contrato (120.000 dólares) y se quedará con la ficha de un futbolista que formó, que fue campeón de la Copa Libertadores Sub 20, pero que luego lo dejó ir.

En tanto, vale recordar que Yonatan Rodríguez renovará de manera automática su contrato tras haber jugado en la temporada más del 60% de los partidos.



Jugadores como Alfonso Trezza, José Luis Rodríguez, Joaquín Trasante, Manuel Monzeglio, Diego Rodríguez y Francisco Ginella tienen contrato vigente; en el caso de los últimos dos hasta mitad del próximo año.



Camilo Cándido también tiene contrato hasta julio de 2023, pero Fuentes afirmó que se le renovará por dos años más. En Nacional cuentan con él para la próxima temporada, pese a que han habido algunos sondeos por él, incluso con la posibilidad de una salida a préstamo.

Emmanuel Gigliotti y el festejo de uno de sus goles. FOTO: Leo Mainé.

Franco Fagúndez tiene contrato hasta 2024, pero ha existido interés por él después de una irrupción reveladora y positiva en Primera. En Nacional saben que hoy en día, el número 10 es uno de los principales valores que tiene el club para poder negociar.



También está el caso de Leo Coelho, futbolista perteneciente al San Luis de México. Nacional lo quiere y se lo hizo saber al jugador y a su representante, pero no puede pagar los 800.000 dólares estipulados en su contrato. Por ello, está negociando para pagar menos y quedárselo, teniendo en cuenta que en junio quedará en condición de libre.



Respecto a Mathías Laborda el caso es más complejo ya que el zaguero vence su contrato a fin de año. Ya han existido contactos entre Fuentes y el representante del jugador y Nacional comunicó que quiere renovar pero el tema no es tan sencillo. El fraybentino está muy agradecido al club, aunque no descarta evaluar posibles ofertas en caso de que lleguen. Ya hay equipos interesados.

Mathías Laborda en acción. FOTO: Leo Mainé.

EL DT INCLINA LA BALANZA. Nacional va a esperar a Pablo Repetto. Sabe que pese a que hay mucho tiempo por delante por haber terminado la temporada anticipadamente, el DT les dará una respuesta pronto.



El club ya tiene una opinión respecto a cinco jugadores que terminan su contrato el 31 de diciembre, pero esperará la voz del (nuevo) DT para tomar una decisión: de trata de los casos de Diego Zabala, Christian Almeida, Mario Risso, Martín Rodríguez y Juan Manuel Izquierdo. Ovación pudo saber que cada caso es diferente, que en algunos se inclina la balanza a favor.

Luis Suárez, Alex Castro, Guillermo Centurión, Gonzalo Vega (a préstamo) y Angelo Gabrielli no seguirán en la institución. El Colo Ramírez está con un pie afuera, pues vence contrato y habría que volver a negociar con Liverpool por su continuidad.