Nacional aguarda por la respuesta de Gonzalo Bergessio; cómo sería el nuevo vinculo 

Los 91 goles oficiales que lleva anotados Gonzalo Bergessio en Nacional hace que se lo trate de una manera muy especial dentro de los tricolores. No es para menos. Se trata de uno de los principales referentes del club en la actualidad y del máximo goleador. A pesar de que no fue la mejor temporada del cordobés en números, el estar rondando los 100 tantos habla por sí solo de lo que significa.

Como Álvaro Gutiérrez ya había dado el sí a su continuidad en caso de que él fuera el técnico de Nacional, los dirigentes ya habían empezado las gestiones para su renovación. Pablo Repetto, el nuevo DT de Nacional, ya está informado de la situación y no tuvo reparos en que siga el actual capitán.

Eso sí, hoy la pelota está en la cancha de Bergessio. En Nacional esperan que a la vuelta de sus vacaciones brinde una respuesta sobre su futuro. Luego de algunas gestiones, los tricolores le ofrecieron un contrato con un salario menor al que tenía (no es un cambio brusco; sigue en la línea de lo que percibía), pero con un detalle: se le aumenta el bono en caso de que Nacional salga campeón del Uruguayo. De hecho, Bergessio ya tenía ese bono en el contrato anterior, pero no lo cobró ya que los tricolores no se quedaron con el título.

En la temporada 2021, Bergessio marcó 21 goles en total; a saber: 15 por el Uruguayo, uno por la Supercopa, cuatro por la Libertadores y uno por la Copa Sudamericana. En las anteriores temporadas hizo 20 goles en 2018, 23 en 2019 y 27 en la temporada 2020.

INFO A UN TOQUE Jugadores tricolores *Armando Méndez seguirá en Nacional. Ya hay acuerdo por su renovación y firmará la extensión del contrato a la brevedad. También Martín Rodríguez.



*Nacional aguarda por la situación de Brian Ocampo. Si sale al exterior, le quedará un porcentaje a los tricolores en algo que ya está hablado.



*El centrodelantero Thiago Vecino es uno de los futbolistas que no seguirá en los tricolores. Le quedará un porcentaje a Nacional en caso de futura venta.



*A fin de año terminarán los préstamos de Pablo García, Emiliano Villar, Joaquín Sosa y Adrián Vila. Pablo Repetto definirá qué pasará con ellos.



*Leandro Fernández ya le comunicó a los dirigentes su intención de seguir su carrera en el exterior. Se le termina el contrato en el albo y en Inter.