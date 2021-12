Mismo modelo: José Fuentes ganó la elección en Nacional por amplia diferencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por una aplastante diferencia contra las dos listas opositoras, José Fuentes se transformó anoche en el nuevo presidente de Nacional hasta diciembre de 2024. La lista oficialista 1899 Compromiso Nacional ganó con claridad y se quedó con nueve de 11 cargos posibles en la directiva; los otros dos le corresponden a Raúl Giuria y Ariel Martínez, la fórmula de la Lista 12.

Todos quienes estaban anoche en las afueras del Gran Parque Central coincidían que el gran triunfo había sido del presidente saliente José Decurnex. “Ganó un modelo de gestión, el que impulsó Decurnex” decían los dirigentes y también los fanáticos.



Y esa gratitud con Decurnex se pudo percibir también durante toda la jornada del sábado en la que votaron 9.048 socios, un 34.8% de los habilitados a hacerlo.



“Agradecer a los socios de Nacional que confiaron en este grupo de trabajo, pero resaltar que el verdadero ganador de esta elección es José Decurnex. Afortunadamente los socios de Nacional reconocieron el excelente trabajo que hizo José. Esto demostró que romperse el alma por Nacional valió la pena”, dijo un emocionado José Fuentes.

José Decurnex y José Fuentes tras las elecciones de Nacional. Foto: Marcelo Bonjour.

“El socio valoró el trabajo que se hizo, es lo que nos llena de satisfacción, porque a veces no depende solo de si la pelota pega en el palo y entra, sino del trabajo que se hizo. Y Nacional en estos tres años creció mucho. Se agarró casi un club quebrado técnicamente, se recuperó, se creció mucho en la parte edilicia, se creció mucho en la parte social y además de eso deportivamente también nos fue muy bien. Hoy, a pesar del enojo que todos los hinchas de Nacional tuvimos, porque no anduvimos bien, el socio reconoció el trabajo que se hizo. Esta elección era la elección de un modelo de gestión, el socio lo valoró y me alegra enormemente por Decurnex”, puntualizó el nuevo presidente tricolor.



Fuentes también se refirió a la contratación de Pablo Repetto, quien será el nuevo entrenador de Nacional: “Le acabo de mandar un mensaje para decirle que oficialmente ya era el técnico de Nacional, así que seguramente lunes o martes va a estar por aquí”. El entrenador ya venía trabajando junto a su grupo en la conformación del plantel.



“Vamos a delinear el plantel junto con el técnico, ver las renovaciones, ver las nuevas contrataciones, porque en el resto en general hay un equipo que viene trabajando. Cada uno sabe sus responsabilidades y ese equipo va a seguir, hay que seguir simplemente la línea de conducción”, concluyó Fuentes.

El saludo de Raúl Giuria a José Fuentes y Alejandro Balbi en las elecciones de Nacional. Foto: Marcelo Bonjour.

Por otro lado, José Decurnex también habló luego de finalizadas las elecciones de los tricolores en el Gran Parque Central: “Él (por Fuentes) también se merece esto, es un muy buen líder, es una persona que conoce mucho a Nacional, que cree en este proyecto y va a ser un excelente conductor”.



Decurnex será ahora presidente de la Comisión de Patrimonio y Obras de Nacional. “Estoy muy contento, ya tengo fijadas reuniones para el lunes; esto no para, hay que seguir trabajando en el día, Nacional es muy grande y requiere del compromiso de todos”.



Fuentes (67 años), un dirigente histórico dentro de Nacional, que es entrenador recibido y un empresario exitoso, será el encargado de tomar las riendas de los tricolores, con un grupo atrás muy similar al actual.