Los motivos que dio Inter Miami para bajarse de las negociaciones con Wanderers

Mediante un comunicado que se dio a conocer en la noche del martes, Wanderers anunció que "los accionistas de Inter de Miami", club del que es dueño David Beckham, dieron "por concluida su intención de asociación con nuestra institución".

La sorpresa no solo fue a nivel del fútbol uruguayo en general, sobre todo lo fue en el propio club Bohemio que dio los pasos correspondientes y que estaba a solo unos días de realizar la Asamblea donde se iba a definir si se seguía adelante con el proyecto o si se iba a dar un paso al costado.

📋 Informamos que en el día de la fecha recibimos una comunicación formal de parte de los accionistas de Inter de Miami, donde dan por concluida su intención de asociación con nuestra institución. 👇🏼 pic.twitter.com/kECHHdkCdI — Montevideo Wanderers (@mwfc_oficial) December 8, 2021

En la mañana del martes, llegó una notificación, que no estaba firmada por los interlocutores habituales con los que tenía contacto Wanderers, al presidente del club, Gabriel Blanco, donde se informaba que Inter Miami se retiraba de la negociación.



La misma estipulaba tres razones que fueron explicadas a Ovación por Daniel Supervielle, directivo del conjunto bohemio: "La primera por un tema del COVID, insólito porque toda la negociación se hizo durante la pandemia. Segundo un tema de que Wanderers había demorado las respuestas, falso porque habíamos estado hablado hasta hace cuatro días, la Asamblea estaba convocada para el 14 y la fecha límite era el 17 y lo tercero una demanda que hay en Wanderers que fuimos nosotros los que le avisamos al Inter Miami que había entrado y que a su vez habíamos asumido que si llegaba a prosperar la iba a pagar el club y no ellos".



"Tres argumentos que se caen por su propio peso y que suenan a excusas de abogados para retirarse de la mesa de negociación", agregó el dirigente del equipo del Prado.

"Aparentemente ellos estaban buscando un cuadro en el Río de la Plata para crecer en un proyecto deportivo de gestión que incluso iba a estar el coordinador del Chelsea porque ellos veían un activo en Wanderers por su manejo, seriedad, prestigio que a ellos les interesaba mucho. Veían potencial crecimiento asociándose a nosotros", agregó el dirigente.



En un repaso de lo ocurrido en este último año, Supervielle remarcó: "Ellos nos golpean la puerta a fines de enero de 2021. Entre enero y febrero hay reuniones exploratorias, conversaciones informales donde se van conociendo las partes. En febrero se firma un convenio de confidencialidad para intercambiar información entre las partes. En abril se firma un memorandum de entendimiento y las partes se ponen de acuerdo en empezar una conversación. En agosto se firma el diu diligence por parte de Inter de Miami. En septiembre nos desembarca con una oferta de asociación entre los clubes. El presidente la presenta, se abre la cancha, se anuncia públicamente y a partir de ahí se suceden reuniones informativas abiertas para socios con Zoom y se genera un intercambio muy rico para ver dónde se podía mejorar. Se suceden varias reuniones donde se van aproximando detalles. Se llama oficialmente a la Asamblea del 14 donde se iba a votar si un grupo dirigido por el presidente continuaba la negociación para terminar en un acuerdo o si se rechazaba la propuesta".

Consultado sobre cómo queda el club tras esta situación, Supervielle aseguró: "La dirigencia lo toma con mucha paz porque fuimos transparentes desde el primer momento, se le abrió la cancha a los socios, se recibieron aportes de ellos y algunos miembros de la minoría que también se tomaron en cuenta.



"Wanderers tiene 120 años de historia, fundó la Conmebol, tiene a Obdulio Varela entre sus máximos ídolos, un estadio en el corazón de Montevideo, de las mejores canchas del Uruguay, una masa social crítica y adherida al club. Para un cuadro grande en historia en el continente, esto es una anécdota de un cuadro novato de Miami que quiso asociarse con Wanderers y no estaban a la altura evidentemente. Parecían que sí, pero demostraron que no y lo lamento por ellos porque se perdieron una sociedad con un cuadro grande", sentenció.



"Wanderers quedó ahora con este aprendizaje muy bien y pronto por si viene otra propuesta, estudiarla y avanzar o no. Sabiendo que somos muy fuertes porque somos conscientes de donde están nuestras raíces", concluyó.