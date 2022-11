Un teléfono descompuesto por Marcelo Méndez: ¿Defensor Sporting o Peñarol?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol no tiene entrenador y tampoco mucho margen para seguir en la búsqueda. Marcelo Méndez sí era el primer nombre que la dirigencia manejaba como posible reemplazo de Leonardo Ramos, pero en este momento el negocio está lejos de estar cerrado. Todo lo contrario.

El entrenador de Defensor Sporting, que renovó contrato el 9 de noviembre de este año, posee una cláusula (tres meses de duración) que le permite irse del club cuando finaliza un torneo. En este caso, el DT de 41 años salió campeón de la Copa AUF Uruguay y tiene abierta la posibilidad de empezar el Campeonato Uruguayo 2023 en otro equipo. Desde este momento se lo empezó a relacionar con el mirasol e incluso se habló de que estaba cerrado. Sin embargo, desde las directivas se enviaron mensajes distintos.

La versión de Defensor es que en su momento Méndez no se reunió nunca con Peñarol, incluso el propio DT le confesó esto al presidente de la institución, Alberto Ward, durante la reunión que tuvieron la pasada semana. Además, el entrenador dijo públicamente que quería quedarse en el país para estar cerca de su familia.

Desde la otra vereda se señaló que sí hubo conversaciones, pero Peñarol le ofreció un dinero que no conformó al cuerpo técnico. Sin embargo, fuentes violetas aseguran que el DT está cómodo en el equipo, por lo que se quedaría en el club y que eso es lo que sostuvo Méndez desde un inicio.

Las diferencias entre ambos partes serían económicas y al momento, según informan el entorno del DT, no hay ningún acuerdo de Méndez con Peñarol. El entrenador ha encontrado su idea de juego y al menos que llegue una oferta que le suponga un salto muy grande en su carrera, no dejará el club.

Son horas claves y este domingo al mediodía, cuando el tema se volvió a poner sobre la mesa, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, dijo en Fútbol a lo Peñarol lo siguiente: "Ni confirmado, ni descartado, no sé de dónde salió que tenía un 99% de posibilidades. Se sigue conversando con él, al igual que con otros candidatos".

En conclusión, las informaciones son distintas y si bien desde el club del Parque Rodó se da como caído, el aurinegro no baja los brazos. Este ha sido un cierre de año con muchos cambios de entrenador y muy dinámico, por lo que, hasta que no esté la firma de Méndez en Peñarol, se mantiene como el entrenador violeta y el lunes regresa a los entrenamientos con un plantel parcial, ya que algunos futbolistas entrenaran con la Sub 20.