Sebastián Abreu: las enseñanzas de Tabárez y los sueños que aún le quedan por cumplir

Cuando no Sebastián Abreu emprendiendo nuevos proyectos. Este miércoles entró en la campaña electoral de Nacional como el técnico propuesto por Raúl Giuria y a principios de diciembre se estrenó como panelista en el programa F90 de ESPN. También levantó la copa y fue goleador con Jesús María de la liga de fútbol la de la Asociación Deportiva de Integración Colegial (ADIC).

Pero al futbolista de los récords Guinness (el que compitió en más equipos) nada le alcanza y si algo no está en sus planes es dejar de soñar. Aún tiene metas por lograr: "Ser campeón de América. En realidad, conseguir los títulos que no pude como jugador y traspasarlos automáticamente como entrenador. Con la ayuda de los jugadores, obviamente, porque el fútbol es de los futbolistas y los entrenadores somos un nexo para que crezcan. Me gustaría poder lograr desde el lugar de técnico todo lo que no logré como jugador. Ganar una Libertadores, poder salir campeón del mundo con la selección, con clubes", expresó el Loco en una entrevista al diario Olé de Argentina.

Abreu, quien hasta hace poco era parte del programa Polideportivo, contó cómo vive su ingreso a F90 junto al Pollo Vignolo y otras grandes figuras del periodismo deportivo argentino.​ "Sí, en esta experiencia que no es nueva, pero me está tocando ahora claramente, estoy agradecido al canal porque no todo el mundo tiene la oportunidad de participar de un panel así. Ellos tienen en claro que uno está esperando agazapado la oportunidad para dirigir. Eventualmente al no suceder esa posibilidad concreta aprovecho esta linda chance de seguir creciendo y mejorando. Lo que uno puede aportar es una experiencia de vida, desde lo táctico, lo futbolístico, situaciones de juego que se van presentando", expresó.

El Loco trae consigo la experiencia de ser jugador, lo que se vive dentro de la cancha y del vestuario. Sabe que no todo es color de rosas y por eso piensa aplicar eso a sus comentarios como panelista. "Trato de no involucrarme en temas personales primero si no tengo toda la información y segundo creo que no es mi rol, porque yo no soy periodista. Puedo ser analista de fútbol, pero no es mi rol meterme en temas personales. Trato de si estoy en un debate tener toda la información para que al televidente le llegue del mejor modo. Si es sólo garrote y palo porque uno jugó mal sin saber qué está pasando, no está bueno", sostuvo.

El legado de los técnicos

Consultado sobre los entrenadores que tuvo el exdelantero de la selección uruguaya señaló que "de todos aprendés algo. Porque incluso el que no es tan bueno también te deja un aprendizaje para saber qué es lo que no querés volver a repetir. Mientras que con los que más te gustaron es importante mantener la relación porque el fútbol es muy cambiante y al verlos en el tiempo podés observar cómo se aggiornaron. Eso lo mantengo con Hugo de León, Daniel Passarella, el maestro Tabárez, Miguel Russo, Manuel Pellegrini, el Cholo Simeone, son entrenadores con los que me identifico por su personalidad y liderazgo.

¿Qué aprendió Washington Sebastián Abreu Gallo del ex DT Celeste? "Más allá de lo futbolístico, nos hizo recuperar como sociedad dentro de un grupo los valores. Ese es el premio mayor. Encontrar una persona que consiguió que todo el plantel llegara y dijera 'buen día, muchas gracias, por favor, hasta mañana, si no es mucha molestia'. Parece una boludez, pero él recuperó todo eso e instalar los valores es el título sin trofeo que él tiene", concluyó Abreu en respuesta a Olé.