Leandro Reymúndez: el motivo para conocer a Tinelli y por qué eliminó Twitter tras el gol

"Marcelo Tinelli. Me gustaría conocerte. Sos mí ídolo". La camiseta que mostró Leandro Reymúndez tras el gol, por debajo de la remera de Cerro, llamó la atención en propios y extraños y llevó a que rápidamente se hiciera tendencia en el Río de la Plata.

Con ello también la repercusión al punto que le llegó al propio Marcelo Tinelli que incluso le contestó a través de su cuenta oficial de Twitter. "Que emoción Leandro querido!! Por favor, quiero conocerte yo también!! Combinemos cuando vaya para Uruguay o te venís para acá. Felicitaciones por el gol y por la hermosa familia", le respondió el conductor y productor argentino.

Que emoción Leandro querido!! Por favor, quiero conocerte yo también!! Combinemos cuando vaya para Uruguay o te venís para acá. Felícitaciones por el gol y por la hermosa familia ❤️ https://t.co/MNZTwWnYoH — marcelo tinelli (@cuervotinelli) October 5, 2021

En diálogo con Ovación el propio Reymúndez hizo referencia qué fue lo que lo llevó a hacer esa camiseta y a lucirla tras el gol anotado frente a Atenas de San Carlos que valió tres puntos muy importantes.



"Yo siempre lo admiré a él, a sus programas, a su entorno porque siempre está sacándole una sonrisa a la gente y lo hizo conmigo y con mi familia, pero ante todo lo que ocurrió en Chile, cuando uno está mal, angustiado, muy solo, muy triste lo único que hace es tratar de distraerse y no encontraba motivos de distracción y ver los programa de él me me sacaban una sonrisa", expresó Reymúndez



Cabe recordar que el futbolista pasó momento muy complicados durante la pandemia mientras se encontraba solo en Chile, lejos de su familia y admitió estar sufriendo depresión por lo que necesitaba reencontrarse con ellos su señora e hija.



"Ver lo programas de antes me metía en ese mundo y por eso creo que es muy importante lo que hace él y el día a día con sus programas que salvan cabezas de no sufrir tanto. Por eso quiero un día saludarlo, abrazarlo y agradecerle por cómo es, cómo trata su programa y la verdad que el mensaje era por ese lado", sostuvo.

Consultado sobre si le sorprendió la inmediata respuesta de Tinelli confesó: "la verdad que no porque sé que es de buen corazón y hace estas cosas. Era algo que tenía pendiente porque de chico lo admite, pero ahora de grande me ayudó mucho a no pasarla mal y quería agradecerle personalmente y se dio así".



Pero no todas fueron buenas para Reymúndez ya que "me dolió la gente que no entiende el motivo porque no fue de burla o de risa como leí en Twitter. Pensé que no me iba a afectar, pero por eso opté por eliminar la aplicación, no cerrar la cuenta, para no leer notificaciones ni lo que ponían".



Para el delantero de 29 años este martes también fue un día muy especial porque se trataba del cumpleaños de cinco años de su hija y "quiero pasarlo lo mejor posible sin ponerme mal por lo que dicen por ahí".



En relación a su momento actual en el elenco albiceleste admitió estar "contento y progresando día a día porque cuando llegué a Cerro no estaba al 100% y después me desgarré, pero el apoyo del grupo, del cuerpo técnico, de la gente y del entorno de Cerro me ayudó y estoy muy agradecido



"Es el club en el que debute y eso es como un reinicio en mi carrera. Feliz de que el gol aportó a la victoria y para seguir metidos en la pelea por el ascenso. De a poco vuelvo a ser yo, estoy contento y busco aportar el equipo", sentenció.