Larriera: "Me ocupa ganar porque si ganamos todo lo que nos queda, somos campeones"

Con una gran actuación de Ruben Bentancourt, Peñarol venció por 3-1 a Cerrito en el Estadio Luis Franzini y quedó como líder en solitario del Torneo Clausura y la Tabla Anual. El entrenador Mauricio Larriera le dio una gran importancia a la victoria tras llegar al partido luego de disputar el clásico ante Nacional y contó qué le dijo al goleador de la noche antes del partido.

"Después de un partido clásico, poder ganarlo y darlo vuelta es un gran valor porque nos encontramos con un gol en contra al minuto", dijo el entrenador mirasol que destacó que en esta etapa del Campeonato Uruguayo "son todas finales, está muy apretada la tabla pero seguimos dependiendo de nosotros".

Además, Larriera elogió al director técnico de Cerrito. "Aprovecho para felicitar a Roland (Marcenaro) que lo conozco hace muchos años y viene haciendo una muy buena campaña sobre todo con el estilo de juego que tiene Cerrito a pesar de que a veces tiene algunas bajas".

"Para él fue una noche soñada", dijo Larriera sobre el goleador de Peñarol ante Cerrito. "Yo tenía confianza interiormente de que podía hacer un buen partido. Se despacha con tres goles y me pone muy contento porque los goleadores viven de eso. Tuvimos una charla antes del partido de que no quisiera hacer todo en un partido porque la otra vez prácticamente debutó y lo mandamos a la cancha cuando venía casi con un mes de parate. Yo ya lo conozco, lo tuve en Defensor, y me pone contento porque esto es entre todos juntos y es un goleador más".

Las ausencias de Facundo Torres y Agustín Álvarez Martínez

"Nosotros siempre vamos reconstruyendo y cuando nos faltan jugadores de la calidad de Torres, del Canario, tenemos un plantel que están todos bien", dijo Mauricio Larriera, aunque admitió que muchas veces dependen de esos dos jugadores "porque tienen un toque de calidad esos chicos, qué voy a decir, pero hacemos lo posible para no ser dependientes de uno, dos, tres o cuatro jugadores y tratar de optimizar los recursos porque tenemos un plantel rico, variado y están todos muy alertas para poder jugar"

"Me ocupa ganar todos los partidos que nos quedan porque si ganamos todo lo que nos queda somos campeones" Mauricio Larriera Entrenador de Peñarol

Consultado sobre sus preocupaciones de acá al final del torneo, Larriera dijo que no le preocupa nada. "No me preocupa nada, me ocupa el seguir trabajando de la misma manera que venimos haciéndolo desde el 5 de enero, siempre lo destaco, estoy en Peñarol y acá hay un objetivo solo que es ser campeón. Y me ocupa ganar todos los partidos que nos quedan porque si ganamos todo lo que nos queda somos campeones".