La Justicia le impuso una perimetral a Salvio y su expareja dio detalles del escandaloso episodio

La Justicia Argentina determinó una perimetral para Eduardo Salvio, jugador de Boca Juniors, quien deberá permanecer a 300 metros de su expareja. En la madrugada del jueves, el futbolista atropelló en Puerto Madero a su expareja y madre de sus dos hijos, Magalí Aravena, y se dio a la fuga.



El hecho ocurrió a las 0.50 en Puerto Madero, cuando Salvio estaba en su camioneta con una joven y Aravena se puso delante del vehículo con intenciones de hablar. Tras atropellarla, Aravena sufrió un "traumatismo por flexión en miembro inferior derecho".



Ayer sobre las 18.00 horas, Salvio se presentó en la fiscalía en la que se instruye la causa por lesiones leves cometidas en el contexto de violencia de género para declarar por la denuncia que hizo en su contra su expareja Magalí Aravena. "Salvio vino a demostrar su inocencia y aportará pruebas", señaló Gabriel Caffarello, uno de los abogados que acompañó al delantero de Boca a la sede judicial. Salvio había sido denunciado por su expareja de haberla arrastrado con su auto el jueves en la madrugada.



Aravena no dialogó con ningún medio, pero sí envió una serie de mensajes al programa LAM que fueron reproducidos por los periodistas: "Jamás quise pegarle a nadie, yo solo le pedía a él que bajara del auto. Me arrastró para adelante y para atrás. Me separé hace tres semanas y hace una semana me mudé con mis hijos. Jamás tuve un palo. Fui del lado del acompañante porque era la única ventana abierta, estuve trece años con él", manifestó y confirmó que, en el interior del auto, había dos personas además del futbolista.



El momento del accidente

Pocas horas después de que se diera a conocer que el futbolista Salvio atropelló a su expareja, apareció el video que muestra cómo fue el accionar del futbolista con su vehículo. En la grabación realizada por las cámaras de seguridad de la zona se ve cómo la mujer se acerca al auto del jugador y comienza una discusión. Entonces, el futbolista acelera para evadirla y la arrastra. En la filmación, pareciera quedar colgada de la ventanilla posterior del vehículo. Después, Salvio va marcha atrás y el enfrentamiento sigue durante unos segundos.



Las imagenes del momento en que Eduardo Salvio atropella a su ex exposa. pic.twitter.com/Yhp3TCBxk3 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) April 14, 2022

Lo que dice el protocolo de Boca sobre el caso Salvio

Luego de conocerse el incidente protagonizado por Eduardo "Toto" Salvio, que atropelló con su auto a su expareja, el club Boca Juniors anunció que el caso se encuadra en su Protocolo de Prevención y Acción Institucional que contempla casos de violencia relacionados al club o a sus integrantes. El accionar de Salvio está contemplado en el artículo 6, inciso G de dicho protocolo: "Violencia contra las mujeres en el espacio público: aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas, en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia y/o generen un ambiente hostil u ofensivo".



El club, además, sacó un comunicado al respecto: "Ante los hechos de público conocimiento, Boca Juniors, a través del departamento de Inclusión e Igualdad, se pone a disposición de la Sra. Magalí Aravena y de la Justicia para llegar a su pronto esclarecimiento y ratifica su compromiso absoluto en cuestiones de género e igualdad, según lo regulado por el Protocolo de Actuación antes Casos de Violencia en Razón de Género, Identidad de Género y/o Orientación Sexual. De igual manera pondrá a disposición de Eduardo Salvio el acompañamiento necesario del CABJ para ofrecer la asistencia que pudiera necesitar. Solo nos guían los valores del equilibrio, la igualdad y el respeto y entendemos que los clubes tienen un rol social determinante para dar esta pelea que tenemos como sociedad".