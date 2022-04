Eduardo Salvio, jugador de Boca, atropelló a su expareja y se fue; investigan el caso

El jugador de Boca Juniors, Eduardo Salvio, atropelló en Puerto Madero a su expareja y madre de sus dos hijos, Magalí Aravena, y se dio a la fuga. De todas maneras, el futbolista no tiene orden de captura.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió a las 0.50 en Puerto Madero, cuando Salvio estaba en su camioneta con una joven y Aravena se puso delante del vehículo con intenciones de hablar.

“Salvio avanzó con intenciones de irse del lugar e impacta con las ruedas delanteras a Aravena en su pierna derecha. La mujer cayó al piso. Situación que fue aprovechada por el futbolista para dar marcha atrás e irse del lugar”, explicaron las fuentes consultadas.



Aravena, de 35 años, fue asistida por personal del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME). El diagnóstico fue “traumatismo por flexión en miembro inferior derecho” y se decidió no trasladarla a un centro asistencial.

“Llegamos convocados por la Policía de la Ciudad. Se constata que hay una femenina con un traumatismo en miembro inferior, que no fue trasladada. Un traumatismo muy leve. Se la examinó sin traslado”, explicó Alberto Crescenti, director del SAME.



Según la declaración de Aravena a personal policial, hace una semana con Salvio “decidieron tomarse un tiempo”. Ella y los hijos del matrimonio, un varón de 10 años y una niña de 7, se fueron a unos días a un departamento en Olivos, en Vicente López. El futbolista se quedó en el inmueble “conyugal” de Puerto Madero.



Anoche, según informaron fuentes del caso, Aravena fue a Puerto Madero con la intención de hablar con Salvio, pero cuando llegó, vio al padre de sus hijos en la camioneta con una joven de nombre Sol. Poco después él la atropelló.



La investigación quedó a cargo del fiscal Carlos Caputto del Área de Flagrancia Este del Ministerio Público de la Ciudad, quien dispuso que intervenga la Oficina de Violencia de género y se le asignó un botón antipánico a la víctima.



INFORMACIÓN IMPORTANTE

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica



Desde una línea fija 0800 4141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.



Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)

- Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

- Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

- Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

- Si tenés heridas o lastimaduras recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

- Evitá estar en soledad cuando percibas que pueden agredirte.

- Alertá a alguna vecino para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

- Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

- Cuando visites a tus hijos evitar hacerlo en soledad.

- Cambiá las rutinas si te persiguen.

- Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la Policía.