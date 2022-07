La intimidad del plantel de Nacional con la llegada de Luis Suárez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Martes. 16:35 de la tarde. Luis Suárez sube un video a sus redes sociales en el que anuncia un preacuerdo con Nacional. Confirmado: el Pistolero va a jugar en Nacional. Mientras tanto, el plantel tricolor se preparaba para la final del Intermedio contra Liverpool. Fue en ese momento, ya cuando estaba terminando el movimiento, en el que se acercó un allegado y les mostró a los jugadores y cuerpo técnico el video más famoso de los últimos días en Uruguay. “Dejá, está trucado eso”, bromeaban algunos. Pero no, era cierto.

Pese a la confirmación de esta noticia rimbombante, el plantel no perdió el foco. Era lo que pretendía el cuerpo técnico con total lógica teniendo en cuenta que al día siguiente había un título en juego. “Más allá de ese hecho cuando estaba terminando la práctica, no se tocó el tema de Suárez en los entrenamientos”, le confiaron a Ovación desde Nacional.

Se dice muchas veces en el fútbol que los buenos resultados en general tienen detrás algo muy importante: un buen grupo humano. Y es lo que todos resaltan de este plantel tricolor. Hasta se puede percibir: hay un lindo clima de trabajo, no hay egos y tiene referentes que están a la altura de una institución como Nacional.



Por eso, por cierto, Sergio Rochet no tiene problemas en decir públicamente que la cinta de capitán no será un problema, que la dejará si Suárez la pretende llevar. Desde el cuerpo técnico no habrá una determinación en este sentido, será una decisión que tomarán exclusivamente los jugadores. “La cinta es algo menor. Lo importante es tener líderes positivos y demostrarlo en el día a día”, comentaron las fuentes tricolores.

Lo que resta por ver es si el Pistolero levantará el guante que le dejó el Chino y si efectivamente llevará la cinta de Nacional en estos meses.



Otra prueba con la que se puede constatar cómo está el plantel de Nacional es que Emmanuel Gigliotti, el actual goleador del equipo y quien lleva la casaca nueve, no hizo ningún tipo de problemas para modificar su número. Sus declaraciones no hacen más que reafirmar su gesto: “Para el club, que la mayoría son chicos salidos de inferiores, es impresionante tener un jugador de ese calibre entrenando con nosotros. Estaría muy bueno que nosotros sepamos absorber un montón de él. Ojalá que tenga la apertura que nosotros necesitamos para aprender muchísimo y potenciar a muchos de los chicos del club”, dijo el argentino en nota con Conmebol.

La expectativa por conocer a Suárez personalmente de muchos de los integrantes del plantel es grande. Para muchos, en especial para los jóvenes, es su ídolo.



Ayer por la tarde se dio el primer contacto por llamada entre Pablo Repetto y Suárez. No trascendió lo que hablaron, aunque la cuestión a resolver es cuándo debutará.