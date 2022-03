Facundo Torres confesó que disfruta "al máximo" cada oportunidad con la selección

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Facundo Torres, delantero del Orlando City estadounidense, expresó este jueves su orgullo por haber llegado muy joven a la selección uruguaya, con tan solo 21 años, y reconoció que disfruta cada momento "al máximo".

"Jugar para la selección debe ser el mayor sueño de cualquier jugador. A mí se me dio joven, pero creo que estaba preparado, tenía muchísimas ganas de jugar para la selección y me tocó joven, pero lo disfruto al máximo", dijo Torres en una entrevista facilitada por la MLS.

"Ojalá que pueda estar (en la próxima convocatoria). Es un momento muy lindo de una clasificación a un Mundial y ojalá se pueda dar, y nada, compartir con mis compañeros de la Selección y todo eso me encanta. Ojalá que pueda volver estar y que podamos lograr la clasificación al Mundial", agregó.

La llegada a la MLS

Torres, nacido en Montevideo en 2000, debutó con la selección absoluta uruguaya en junio de 2021 y, pese a ser joven, se está afirmando como uno de los más interesantes talentos del fútbol uruguayo.

El Orlando City del técnico colombiano Óscar Pareja lo fichó para potenciar al equipo de cara a la nueva temporada de la MLS y Torres comparte el vestuario con grandes jugadores como el brasileño Alexandre Pato o el meta peruano Pedro Gallese.

"Aparte de lo buenos jugadores que son, son muy buenas personas. A uno lo incluyen también en el grupo en todo lo que hacen desde que llegué y eso me hace sentir muy cómodo a la hora de jugar con ellos", afirmó.

"La verdad que al grupo lo veo muy bien. Me he acomodado lo más rápido que pude. Me han tratado como uno más desde el primer día que llegué. Y nada, la verdad que al equipo en el campo lo veo muy bien. Se nos escapó el último partido, que creo que no merecíamos esa derrota, pero se nos escapó (...) ojalá que este fin de semana podamos revertir la derrota del partido pasado y podamos seguir por la senda que veníamos", prosiguió.

Se mostró convencido de que llegó a la MLS "en el momento justo" y expresó su alegría por ser campeón con Peñarol antes de dar este paso.

"Siento que fue en el momento justo. Se había podido realizar antes, pero yo quería esperar a terminar el año con Peñarol, y nada, creo que eso me sirvió mucho; esperar a fin de año. Pude salir campeón con el club y todo, y bueno, creo que se dio en el momento justo el salto a Orlando", afirmó.