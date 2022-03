Selección: cuál fue la actividad que tuvieron esta semana los 26 convocados por Alonso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Alonso dio a conocer este jueves la lista de 26 futbolistas convocados para la última doble fecha por Eliminatorias, en la cual Uruguay enfrentará el jueves 24 a Perú en el Estadio Centenario y el martes 29 a Chile de visita. ¿Cuál fue la actividad que tuvieron los citados por el Tornado en la última semana y qué tienen por delante? Repasemos:

Arqueros

- Fernando Muslera: volvió de la lesión en Galatasaray pero no ha jugado. En los dos partidos ante Barcelona (el último este jueves) y el pasado fin de semana por el torneo local estuvo en el banco sin ver minutos. El domingo su equipo visitará a Gaziantep.

- Sergio Rochet: Disputó los 90 minutos el domingo en el empate 1-1 de Nacional con Montevideo City Torque.

- Sebastián Sosa: El lunes volvió al banco de suplentes luego de recuperarse de una lesión. El sábado Independiente afrontará el clásico con Racing y podría volver.

- Guillermo de Amores: El domingo debutó como titular en Unión de Santa Fe. Su equipo venció 2-1 a Banfield. El sábado visitará a Colón.

Defensas

- Ronald Araújo: Jugó los últimos 45 minutos este jueves en el triunfo 2-1 de Barcelona como visitante sobre Galatasaray y lo hizo como lateral derecho, el puesto en el cual actúa en la selección. El fin de semana estuvo en el banco y no entró. El domingo afrontará el clásico con Real Madrid en el Bernabéu.

- Damián Suárez: Disputó 68 minutos el sábado en el 0-0 de Getafe ante Valencia. Este viernes visita a Athletic de Bilbao.

- Diego Godín: El sábado estuvo en el banco de suplentes ante Democrata GV por el Mineirão y no tuvo minutos.

- Sebastián Coates: Jugó los 90 minutos como capitán de Sporting Lisboa el lunes en la victoria 2-0 como visitante sobre Moreirense. El sábado visitará a Vitória Guimaraes.

- Martín Cáceres: Completó el partido en el empate 1-1 de Levante con Espanyol. Este sábado visita a Osasuna.

- Leandro Cabrera: También jugó los 90 minutos en Espanyol frente a Levante. El domingo recibe a Mallorca.

- Mathías Olivera: Jugó los 90 minutos en Getafe el sábado pasado.

- Matías Viña: Fue titular y disputó 66 minutos este jueves en el 1-1 ante Vitesse por Uefa Conference League. El fin de semana había estado en el banco en la visita a Udinese sin ingresar. Este domingo jugará el clásico con Lazio.

Mediocampistas

- Federico Valverde: El lunes fue titular y jugó 60 minutos en el triunfo 3-0 de Real Madrid en Mallorca. Este domingo le espera el clásico con Barcelona.

- Rodrigo Bentancur: Jugó los 90 minutos y fue figura en la victoria 2-0 de Tottenham en cancha de Brighton por la Premier League. El domingo su equipo visitará a West Ham en un derby de Londres.

- Lucas Torreira: Disputó todo el partido y anotó el gol de la victoria de Fiorentina 1-0 sobre Bologna. Fue la figura de su equipo. Este sábado visitará al Inter.

- Matías Vecino: Fue titular y disputó 67 minutos del partido en que Inter de Milán empató 1-1 con Torino el domingo. Este sábado se cruzará con Torreira.

- Nicolás De la Cruz: Jugó los primeros 64 minutos en la goleada 4-0 de River Plate sobre Gimnasia y Esgrima La Plata. Este domingo recibirá a Boca Juniors en el superclásico argentino.

​- Giorgian De Arrascaeta: Estuvo el partido completo en cancha en la victoria 1-0 de Flamengo sobre Vasco da Gama por el Carioca. Este domingo disputará el partido de vuelta.

- Facundo Torres: Jugó los 90 minutos el sábado en la derrota 1-2 en casa de Orlando City ante Cincinnati. Este sábado visita a LA Galaxy.

Delanteros

- Diego Rossi: El domingo abrió el marcador en la victoria contundente de Fenerbahce 5-2 como visitante sobre Alanyaspor. Este domingo su equipo recibe a Konyaspor.

- Facundo Pellistri: Estuvo en el banco pero no ingresó el domingo en la caída de Alavés 1-0 sobre Real Sociedad. En los últimos dos encuentros no tuvo acción. Desde su último partido con la selección solo jugó 5 minutos el 26 de febrero en el 2-2 con Getafe. Este sábado su equipo recibe a Granada.

- Luis Suárez: El martes no tuvo minutos en el triunfo 1-0 frente a Manchester United por Champions League. El viernes había jugado los últimos 30 minutos en el 2-1 sobre Cádiz. Este sábado visita a Rayo Vallecano.

​- Edinson Cavani: Jugó los últimos 15 minutos en la caída 0-1 de Manchester United ante Atlético de Madrid en Old Trafford por Champions League. El sábado había disputado los últimos 10 minutos en el triunfo 3-2 sobre Tottenham. Estos 25 minutos son los únicos que ha tenido desde que jugó con la Selección el 2 de febrero.

- Darwin Núñez: Titular, hizo el gol del triunfo de Benfica 1-0 en la visita a Ajax que le dio la clasificación a su equipo a cuartos de final de Champions League. Disputó 81 minutos. El viernes había jugado los 90' en el 1-1 con Vizela. Este domingo recibe a Estoril Praia.

- Maximiliano Gómez: Fue suplente e ingresó para jugar los últimos 32' en el 0-0 de Valencia en campo de Getafe. Este sábado visita a Elche.