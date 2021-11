Champions League: hora y TV de los partidos de este miércoles 24 de noviembre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este miércoles se dará el cierre de una nueva jornada de UEFA Champions League y con ella el final de la penúltima fecha de la fase de grupos donde varios equipos buscan sellar su clasificación a la próxima fase.

Entre los partidos que se disputarán en esta jornada hay dos que destacan por encima del resto y son los cruces entre Manchester City y París Saint Germain, con un nuevo enfrentamiento entre Messi y Guardiola, y también el juego entre Atlético de Madrid y Milan, con presencia de José María Giménez y Luis Suárez.

De todas maneras, los celestes del colchonero no serán los únicos que dirán presente porque Brujas de Federico Ricca recibirá a Leipzig en Bélgica por el mismo grupo que el City y PSG.



Sporting de Lisboa, de Sebastián Coates y Manuel Ugarte, recibirán en Portugal a Borussia Dortmund, mientras que el Inter de Matías Vecino y Martín Satriano hará lo propio con el Shakhtar Donetsk.



Por su parte, Real Madrid no tendrá en sus filas a Federico Valverde por lesión en su visita a Moldavia para enfrentarse al sorprendente Sheriff que quiere pelear por un lugar en octavos.

Hora y TV de los partidos de Champions:

14:45 / Inter vs. Shakhtar Donetsk - ESPN

14:45 / Besiktas vs. Ajax - ESPN2



17:00 / Manchester City vs. PSG - ESPN

17:00 / Sheriff vs. Real Madrid - ESPN2

17:00 / Atlético de Madrid vs. Milan - ESPN3

17:00 / Liverpool vs. Porto - ESPN Extra



17:00 / Brujas vs. RB Leipzig

17:00 / Sporting de Lisboa vs. Borussia Dortmund