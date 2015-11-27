El City está dispuesto a pagar 1,1 millón de euros por semana a Messi

El club inglés quiere junta a Messi con su amigo Kun Agüero y le ofrecería un contrato de 56.8 millones de euros anuales, según informa el diario "The Sun".

El Manchester City estaría dispuesto a presentar una oferta de 120 millones de libras (170 millones de euros) al Barcelona por el astro argentino Lionel Messi, al que ofrecería un salario de 800.000 libras semanales (1,1 millones de euros).

En el conjunto del norte de Inglaterra, el cuatro veces ganador del Balón de Oro se reencontraría con Pep Guardiola, quien fuera su técnico en el equipo azulgrana entre julio de 2008 y junio de 2012.

Según el diario "The Sun", el Manchester City, propiedad del jeque de Emiratos Árabes Unidos Mansour bin Zayed, ofrecerá a Messi, de 28 años, una ficha de 40 millones de libras anuales (56,8 millones de euros).

Emisarios del equipo inglés se han reunido en varias ocasiones con representantes del futbolista de Rosario y consideran que Messi, cuyo contrato con el Barcelona vence en 2018, estaría dispuesto a jugar en la Premier League a partir de la próxima campaña.

Pese a su elevada cláusula de rescisión -250 millones de euros-, tanto el dueño del City como el director ejecutivo, el español Ferran Soriano, y el director de fútbol, su compatriota Txiki Begiristain, creen que el jugador podría abandonar la disciplina del Barcelona por una cantidad cercana a los 120 millones de libras (alrededor de 170 millones de euros).

El nuevo y sustancioso contrato de derechos de televisión de la Premier League, que a partir de la próxima temporada pasará de los 3.018 millones de libras actuales (4.300 millones de euros) a los 5.136 millones de libras (6.946 millones de euros) durante los siguientes tres años, financiaría parte del costoso traspaso, según el diario.

Foto: Reuters.

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