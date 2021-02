Vacunas y promesas (I)

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Ya no hay misterios. Se sabe cuándo, cómo y por qué medios y fechas llegarán las vacunas. Al mismo tiempo, queda firme el sistema de vacunación y el procedimiento de acceso a las vacunas.



Entonces, desde la otra vereda hay que tirar con otras armas.



Firmas, pedidos, cuasi exigencias a lo que se oye. Por supuesto que todo a cuenta de pedir dinero afuera. ¿Y lo que piden o exigen cuesta menos que antes?



Presidencia dejó claro que hay disposición de continuar apoyando a quienes están en peor situación, prosiguiendo con planes vigentes y en su lugar con otros. Y dio la cifra de 540.000.000 de dólares más de los 1.200.000.000 ya invertidos.



¿De dónde salen los pedidos de más gasto desde la otra vereda? Y dio la razón del artillero. Digan de dónde saco para poner en otro lado, porque lo importante ahora es aumentar el empleo, no sea cosa que de tanto regalo quedemos peor. ¡Clarísimo!



Solo una duda: ¿toda la oposición está de acuerdo con el MLN ? Porque algunas voces parecen no estarlo. Y si entre ellos no lo están, lo demás suena a la peor demagogia. Lo que, viniendo de ese origen, es lo natural.