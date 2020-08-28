Tranvía, metrobus y ainda mais...

Alita Montevideo

*|Se acercan las elecciones departamentales y los candidatos a la Intendencia de Montevideo están poniendo toda la carne en el asador.

Uno de los candidatos por el Frente Amplio, el Dr. Villar, ha hecho hincapié en el transporte público y quiere revolucionar nuestra capital con la construcción de un tranvía a lo largo de la Avda. 18 de Julio. Además tiene interés en que se desarrolle el transporte de pasajeros en tren y también habló de un metrobus que puede llegar a unir desde Tres Cruces hasta El Pinar.

Todo fantástico, pero como montevideana me interesaría primero que resuelva el tema de la basura. Un problema que no le han encontrado solución en 30 años. Además, están las calles, las veredas, los carritos, el alumbrado público, etc.

Más que tranvía y metrobus estaría bueno que se bajaran los impuestos, las contribuciones y las patentes.

Eso haría más accesible la vida del montevideano y además, viviendo en una ciudad limpia y mejorando el transporte público que tenemos, no necesitamos más.