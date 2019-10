Prioridad, nombres de mujer en las calles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| He leído la noticia de que se ha definido como prioridad nombrar en Montevideo calles con nombre de mujer.



¡Albricias, frenteamplistas! ¡Jugada maestra de nuestra iluminada diligencia! Nos aseguramos el 50% de los votos de la población. Es bien sabido que las mujeres no son de pensar en cosas complicadas, pero este mensaje lo van a entender. Ademas demuestra una gran sensibilidad y comprensión de las prioridades de la población.



Con toda humildad me permito hacer un par de sugerencias, aunque estoy seguro de que ya han sido contempladas por nuestros líderes.



Cambiemos Rambla República Argentina por Cristina Fernández de Kirchner, y Avda. Brasil por Dilma Rouseff.



Claro, ¿qué va a decir la oposición? ¡Están procesadas por corrupción!

Como si esto nos hubiese importado en algún momento a nosotros. Por algo somos progresistas. Es mas, diríamos que es un honor.



En fin, con un par de ideas mas como esta y nos quedamos los próximos treinta años.



¡Hechos y no palabras!