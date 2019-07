Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



Una de las grandes ventajas que tiene el idioma español con respecto a otras lenguas es la riqueza de palabras, más de cien mil, que nos permite ser exactos y precisos en lo que deseamos transmitir al momento de comunicarnos.



Es lamentable ver como hay integrantes de este gobierno que no aprovechan la riqueza del idioma. Llamar las cosas por su nombre no es entrar en calificaciones ni epítetos; "un régimen político en el que una persona gobierna con poder total, sin someterse a ningún tipo de limitaciones y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad" (según la Real Academia Española) es una “Dictadura”. Y es eso lo que vive hoy el país caribeño, por más que le busquen la vuelta para no admitirlo. Y permítame discrepar con usted Sr. Nin Novoa, es exactamente eso lo que quiere el pueblo venezolano, que reconozcan que el gobierno de Nicolás Maduro “es” una dictadura. Porque sólo así (reconociendo y llamando las cosas por su nombre) se puede definir y estar de acuerdo de que todos se refieren a lo mismo. Para poder buscar una salida a la penosa situación que vive ese pueblo.



Según el Frente Amplio, si es dictadura no es de izquierda y si es de izquierda no es dictadura.