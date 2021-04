Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Quiero decirle a Aldo Silva, por si no se enteró o no quiso enterarse, que los muertos por Covid 19 “no son del Presidente”, sino provocados por la ignorancia de algunos, promovida por “la viveza” de otros para que se aglomeren; y también por la total falta de respeto y solidaridad de los que no pueden dejar de hacer y acudir a fiestas clandestinas o a salir a gritar para festejar fechas o para quejarse.



El Presidente, los Ministros, el GACH y todo el personal de la Salud están dedicados a resolver situaciones que se hubieran podido evitar con un poco más de conciencia social y menos manija de la oposición, los sindicatos y de los periodistas tendenciosos.



Una pena que en lugar de reconocer todo lo que se está haciendo y la cantidad de gente vacunada, Ud. haga esos comentarios.



¿Se ha siquiera preguntado cómo estaríamos si no hubiera ganado nuestro Presidente?



Seguramente otro gallo cantaría y estaríamos peor que Argentina.