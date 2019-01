Futuro del país

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Como todo ciudadano que trata de ser responsable, por supuesto que pienso permanentemente en el futuro de mi querido Uruguay y, sobre todo, en el que vivirán mis hijos y mis nietos.



Para ello procuro informarme a través de las publicaciones disponibles (fundamentalmente en Internet), los distintos medios de prensa, lo que se dice en “redes sociales”, los intercambios personales con gente conocida.



Parecería que los temas más importantes para nuestra sociedad - y lo avalan frecuentemente las encuestas realizadas al respecto - tienen que ver con: inseguridad, educación, salud, desempleo, tamaño del Estado, deuda pública, déficit fiscal y otros afines.



En lo personal - sin dejar de lado la trascendencia de la mayoría de ellos como aspectos específicos de la preocupación ciudadana continuada, me parece que detrás (en lo que los anglosajones llaman “The big picture”) se encuentran asuntos más profundos y críticos: los valores culturales de la sociedad- uno, los demás el colectivo social-; la promoción del desarrollo personal y grupal en todos los planos.



Sería importante que hubiera reflexiones públicas esclarecedoras sobre todos estos temas por parte de quienes se nos presentan como candidatos a dirigir el país en los próximos años. Pero dejando de lado las ideologías y el “libreto para la tribuna” e indicando acciones concretas a encarar en esos planos.



No me siento afín a quienes plantean la disyuntiva “Nosotros vs. Ellos” y no son capaces de pensar en lo que no une en lugar de aquello que no separa.