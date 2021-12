Disculpen, perdonen, gracias...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Esta carta es para que los argentinos que viajan por vía fluvial a ese hermano, hermoso y amigable país, sepan a qué atenerse y por ende tomen las precauciones y recaudos del caso.



El pdo. 17/11/21, viajé de Buenos Aires a Colonia con el “buque rápido” de la empresa Buquebus. La partida prevista para las 9:00 hs, tuvo lugar recién a las 11:15 hs. ( …)



Independientemente de que la presentación de la extensa documentación necesaria para embarcar (ticket de viaje, documento de identidad, PCR negativo para Covid 19, cédula verde del automotor, seguro de viaje y Seguro del Mercosur), esto se produjo por la insuficiente cantidad de personas que atendían al público; y el hecho de que el buque con destino a MVD tuviese como partida prevista a las 8:00 hs (es decir tan solo una (1) hora antes que el que iba a Colonia) y que finalmente fuera despachado a las 10:15 hs, transformando de esta manera un viaje de 1 hora 15 minutos en uno de 3 horas 30 minutos, sin que nadie de la empresa utilizando un micrófono dijera alguna de las tres palabras mágicas: Disculpen, Perdonen y Gracias.



Al llegar a Colonia, hicimos dos largas filas de automóviles para hacer Aduana, lo que significó una (1) hora más que se agregó a nuestra odisea de este viaje, que totalizó, nada más y nada menos que 4 (cuatro) horas para poder ingresar a territorio uruguayo.



Y por si esto fuese poco, al regresar de Colonia el día 23/11/21 por la misma empresa en el viaje de las 19:30 hs, al arribar al Puerto nos informaron que teníamos que descender del barco para hacer Migraciones en Argentina, para después regresar a la nave a retirar nuestros vehículos, que como imaginarán se encontraban “atrapados” entre otros tantos automotores, cuyos propietarios/conductores no habían regresado a retirarlos. Esto produjo injustificadas demoras y las consiguientes molestias.



Me pregunto si el gobierno uruguayo no desea que los ciudadanos de ese país viajen a Buenos Aires “y se compren de todo” merced a la gran diferencia cambiaria; y el gobierno argentino, a su vez, tampoco desea que los argentinos viajemos al exterior “a gastar los pocos dólares que supimos conseguir”.



De ser así, flaco favor le están haciendo al turismo binacional.