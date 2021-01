Angustiados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Es un tiempo difícil sin duda para el país y mucha de su gente, de igual modo que para todo el mundo.



Se dice, con razón, que aún con la vacunación en progreso la verdadera inmunidad sólo se lograría vencido el año en curso.



Entonces, es fácil comprender la angustia de muchas personas.



Pero lo que no se entiende es cómo algunos insistan por todos los medios en atacar al gobierno valiéndose de lo que sea, sin importar las consecuencias, de dichos o hechos, sobre esa misma población angustiada.



Tal vez ese sea el propósito. Como el discurso de Trump que luego dice “Yo no fui”. Mientras tanto se atacó al Capitolio, murieron cinco personas y hay más de 170 investigados por sus actos. Es curioso como Dios los crea y ellos se juntan.



Señores, no busquen donde no hay. Son sus dichos y hechos los que causan problemas. En vez de ser parte del problema estudien cómo ser parte de la solución.



Una de mis tías viejas tenía un dicho sabio para mi: "Si no eres parte de la solución no quieras ser parte del problema". Amigos del FA, se los regalo.