¡Buen día! Soy Déborah Friedmann, coordinadora de redacción de El País. Este mail te llega hoy por dos motivos: porque sos uno de nuestros suscriptores y porque estamos pensando todos los días en nuevas formas de mantenerte informado. Esta newsletter —a la que llamamos Llave Maestra— te acercará todos los jueves de mañana las mejores notas de la semana exclusivas para suscriptores. Por si te las perdiste, por si las querés guardar o recomendárselas a otros.



Te invito además a que, si no lo hiciste, te sumes a los otros newsletters que tenemos en El País. Podés ver las otras siete propuestas que tenemos aquí.

Con la mira en el gobierno

Ahora que ya pasaron las elecciones internas —podés leer el interesante análisis de Martín Aguirre aquí—, los candidatos de la oposición evalúan distintos escenarios. Para empezar, una coalición para derrotar al Frente Amplio en el balotaje de noviembre. Y de concretarlo, un “gobierno multicolor”, al que Luis Lacalle Pou ya convocó. ¿Qué condiciones pondrá cada uno en esta alianza? ¿Qué ofrecerá el Partido Nacional para obtener apoyo? ¿En qué están de acuerdo Talvi y Mieres y a quiénes prefieren excluir? Carlos Tapia conversó con los líderes y da en esta nota un completo panorama de lo que se puede venir en los próximos meses.

Tiramos un millón de toneladas

Nuestras pequeñas acciones terminan en grandes cosas, en esta oportunidad en una gran vergüenza. En Uruguay se tiran un millón de toneladas de alimentos al año, que representan US$ 600 millones anuales. Como cambiar esta realidad empieza por casa, cinco cocineros dan consejos para reciclar comida en el hogar y, de paso, ahorrar. Una recomendación para empezar: utilizar todo de las frutas y las verduras.



.

Conseguir trabajo en seis segundos

Seis segundos. Ese es el tiempo que en una consultora mirarán tu curriculum y a partir de allí decidirán si vale la pena prestarle atención o seguir con otro candidato. ¿Cómo conseguir que el tuyo pase la prueba? Varios expertos en reclutamiento de personal dan la respuesta y dejan en claro que esta era tecnológica también trajo cambios a la hora de presentarse y tener éxito al buscar empleo.

Los criptouruguayos

Cada 10 minutos se crean 12,5 bitcoins. Son 1.800 al día. Una moneda que nos resultaba extraña hasta hace pocos años, pero que en Uruguay cada vez es más común comprar. Ya sea por curiosidad, invertir en un activo con un rápido poder de retorno, comprender la tecnología o el gusto de especular en una moneda que fluctúa (ahora está en US$ 11.000, pero llegó a US$ 20.000 en 2017 y se desplomó en U$S 3.206 un año después). ¿Quiénes las compran? En este informe Antonio Larronda consultó a seis uruguayos que se animaron y que cuentan cómo ha sido este camino.

Una fuga de película

Hace poco más de dos semanas Rocco Morabito lograba fugarse de cárcel central. Si bien se ha escrito mucho sobre el tema, esta nota deja en claro que si algo no tuvo esta huida fue ser sorpresiva. Mary González, directora del centro, ordenó una investigación de urgencia antes de ser separada del cargo. Allí explicita que ella había pedido su traslado y, entre muchas razones, una es el haber descubierto que habían logrado quitar una reja en la cárcel, mismo mecanismo que usó luego Morabito para fugarse.

Y si faltaba una perla más, el ministro Eduardo Bonomi admitió el martes en el Parlamento que aunque tomó conocimiento del informe de Inteligencia que advertía sobre una posible fuga, no lo leyó.

Y por último...

Antes de despedirme, dejo dos recomendaciones más. El periodista de Economía Mathías Da Silva está en estos días en Ginebra y escribió sobre cómo funciona la OMC y sobre por qué la OIT prioriza la negociación salarial bipartita.

Nos reencontramos el próximo jueves,

Déborah Friedmann, coordinadora de redacción

