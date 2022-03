La reunión clave por la reforma de la Caja Profesional: ¿qué pasó?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La reunión mantenida ayer entre las autoridades de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) y el gobierno, dejó un sabor amargo en el directorio del organismo paraestatal y prevén que la negociación será difícil.

De la reunión participaron, del lado del gobierno el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres; el subsecretario de dicha cartera, Mario Arizti; el director nacional de la seguridad social, Daniel García Zeballos y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie.



En representación de la Cjppu fue la presidenta del organismo, Virginia Romero; el director secretario, Blauco Rodríguez; y los dos delegados en representación del Poder Ejecutivo, Luis González Ríos y Gerardo López Secchi.

Según pudo saber El País en base a fuentes del organismo paraestatal, en la reunión se analizó el paquete de medidas presentado por las autoridades de la caja -como respuesta a la crisis económico y financiera que atraviesa- pero no se logró negociar.



“No fue una reunión muy positiva, no hubo negociación. Va a estar complicada la cosa para salir de esta situación”, dijo una fuente de la Cjppu.



Del paquete de medidas presentadas por la caja, cuatro precisan tratamiento parlamentario para ser aprobadas. Entre ellas, el aumento de la tasa de aportación de los afiliados (que pasaría del 16,5% al 18%).



En relación a esa medida, desde el gobierno dijeron a las autoridades de la caja que esperan que esa tasa de aportación termine en 22,5% en cuatro años. Sin embargo, desde el organismo paraestatal entienden que es injusto que el esfuerzo para salir de la situación de crisis sea hecho solo por parte de los afiliados.

“Así no se puede salir. Además nadie está midiendo el impacto de la fuga de afiliados porque no hay que olvidarse que más del 40% son voluntarios. (De la situación crítica de la Cjppu) son todos corresponsables, (el gobierno) no puede decir el problema es de ustedes y que lo paguen los afiliados”, indicaron desde la caja.



En tanto, fuentes de gobierno señalaron a El País que si bien ayer no adelantaron al directorio una respuesta definitiva (sobre las medidas propuestas), el objetivo es poder sacar adelante la reforma de la caja a la brevedad posible.



Si bien algunas de las medidas planteadas por la caja contarían con el apoyo del Poder Ejecutivo, otras ya fueron descartadas.

Entre ellas se encontraría la solicitud de que lo que recibe el Banco de Previsión Social (BPS) por lo recaudado por el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) de los profesionales jubilados sea transferido a la caja.



Lo que sí se decidió ayer fue dejar sin efecto la medida presentada por la caja de cobrar aproximadamente $ 4.000 por año a los profesionales que declaren el no ejercicio libre de su profesión.



“Ya el directorio lo tenía medio decidido” previo a esta reunión con representantes del gobierno, afirmaron desde la Cjppu a El País.