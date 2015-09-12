Petróleo está 14,4% debajo de la referencia

Los futuros del petróleo bajaron ayer luego que el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs redujo su pronóstico para los precios del barril.

Goldman bajó su pronóstico para 2016 para el crudo en Estados Unidos a US$ 45 por barril desde los US$ 57 previos, y para el Brent a US$ 49,50 desde US$ 62, aduciendo un sobreabastecimiento y la preocupación por la economía de China.

Los referenciales globales para el crudo bajaron más de un 3% tras la proyección de Goldman, pero recortaron sus pérdidas tras el repunte en Wall Street y por reportes de un menor número de plataformas petroleras activas en Estados Unidos.

El crudo en Estados Unidos cerró con una baja de 0,28%, a US$ 44,63 por barril. El petróleo Brent —de referencia para Ancap— cayó 1,2%, a US$ 48,14 el barril.

La referencia de Ancap es de un barril a US$ 60 y un dólar a $ 27,50.

En promedio desde el 22 de julio —la última suba de combustibles— hasta ayer, el barril cotizó a US$ 49,64 y el dólar a $ 28,462.

Es decir, el barril en pesos está en $ 1.412,8 con una referencia de $ 1.650.

Por tanto, el precio promedio en pesos en este período está 14,4% por debajo de la paramétrica.

En general, cuando Ancap hace una compra de un embarque de crudo paga el precio promedio del mes.

Fuentes de Ancap dijeron a El País que a fin de mes se analizará la situación, aún no hay nada definido, si bien hay margen para una rebaja de combustibles y que el ente había comprado en agosto crudo a US$ 51.

Previsión.

Por su parte, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) revisó ayer significativamente al alza sus perspectivas sobre la demanda global de petróleo tanto este año como el próximo, como consecuencia de los bajos precios.

Goldman Sachs, incluso no descarta un escenario en el que los precios sigan desplomándose hasta los US$ 20 el barril. Con información de Reuters

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