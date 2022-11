Gigante brasilero desvela sus planes para Las Acacias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gigante brasileño de pastas y galletas M. Dias Branco ya está en Uruguay al haber comprado el 100 % de Alimentos Las Acacias, en una transacción que duró diez meses y acaba de cerrar, el 31 de octubre, por un monto no revelado.

El País conversó con dos de los ejecutivos de M. Dias Branco que están en Montevideo esta semana, quienes desvelaron los nuevos planes para Las Acacias: hacerla crecer, expandir su marca y, más a largo plazo, convertir la empresa en un hub que llegue también con otras marcas a la región.



“¿Por qué no producir y lanzar Galletas marca Las Acacias; por qué no fabricar un producto así en Uruguay, con nuestras materias primas importadas de Brasil?”, arriesgó a El País Gustavo Lopes Theodozio, vicepresidente de Controlling e Inversiones de M. Dias Branco.



Las Acacias basa su negocio predominantemente en las pastas, pero ahora podría aprovechar otras oportunidades de producción (por ejemplo, en galletas solo tienen las de arroz), dado que, según Lopes Theodozio, su fábrica sirve para elaborar otros productos.

M. Dias Branco, con sede en Ceará (nordeste de Brasil), es líder del mercado brasileño con 40% del market share y alcanzó una facturación de US$1.500 millones en 2021. Cuenta con 17 unidades industriales, todas en su país, y un portafolio de 20 marcas de pasta, galletas, tostadas y margarina que llega a más de 40 países.



De este lado, la uruguaya Alimentos Las Acacias tiene una facturación anual de unos US$23 millones anuales y un margen Ebitda del 14%. Como es bien sabido, sus productos estrella son las pastas, a las que se agregan salsas y mezclas para pasteles, entre otros. Cuenta con fábrica propia y un centro de distribución en Montevideo.



“El objetivo es mantener la marca Las Acacias, que es de mucho prestigio, aumentar el volumen de producción y bajar los costos importando nuestras materias primas de Brasil”, agregó el ejecutivo.



Hay marcas de M. Dias Branco que ya se importan a Uruguay: Isabela (pastas, galletas y tostadas), Jasmine (snacks saludables), Piraqué (galletas) y Nikito (galletas). Ahora, es probable que algunas de ellas sean fabricadas en Uruguay.

¿Por qué la decisión de M. Dias Branco de tener una planta fuera de Brasil? Principalmente porque en Brasil han crecido muchísimo y, si bien se han trazado seguir haciéndolo, chocan con regulaciones que cuidan que ningún actor goce de una posición dominante.



Otra razón es que quieren diversificar sus ingresos en monedas diferentes al real (la legislación brasileña solo permite comerciar dentro de ese país en moneda local), y además la empresa cuenta en este momento con una gran liquidez que “queremos colocar, invertir con eso”, comentó Lopes Theodozio.



“Elegimos a Uruguay porque es un mercado estable y cercano, nos gustaron los valores de Las Acacias, parecidos a los de nuestra empresa en Brasil, es una marca fuerte, de calidad, la fábrica bien hecha, tienen innovación en sus productos. Podemos ponerla a otro nivel”, dijo a El País Fábio Cefaly, director de Relaciones con Inversionistas (nuevos negocios) de M. Dias Branco (quien ya tiene marcada una agenda de reuniones con bancos en Uruguay para este viernes).



Las Acacias cuenta con 100 personas, que mantendrán sus puestos de trabajo, según manifestaron los ejecutivos. “Más que eso, aumentaremos la producción, el personal”, prometió Lopes Theodozio, sin dar más detalles.

Explicaron que los dueños de Las Acacias, los hermanos Rega (hijos de su fundador Jesús Rega), decidieron vender porque al parecer no tienen descendientes que se encarguen de la empresa. El acuerdo es que uno de los socios, Jesús, su presidente, continuará en la organización por un año más, con opción a dos, mientras que su hermano decidirá si continuará ligado al negocio en diciembre. “No haremos cambios bruscos”, dijo Lopes Theodozio.



En las últimas semanas tres altos puestos ejecutivos fueron ocupados por personal brasileño (gerente comercial, administración y financiero, y de operaciones).



La idea es que Las Acacias gane escala en la compra de insumos y, al igual que el gigante brasileño, que apueste más por productos de nuevas categorías nutrición, indulgencia y practicidad. Siguiendo la tendencia mundial hacia productos más saludables, desarrollarán cookies integrales, panes sin gluten, granolas.



Foto: Pixabay

Otros planes

La de Uruguay es la primera adquisición internacional que realiza M. Dias Branco, y sus ejecutivos no descartan otras compras de empresas en este país.



“Esta es una adquisición pequeña para nosotros, pero muy importante. Es el principio de la expansión en el mundo. Antes de una nueva adquisición en Uruguay, tenemos que aumentar los números de Las Acacias, llevarla como marca a la región”, dijo Cefaly.



Están estudiando tener otras fábricas en América Latina, y próximamente en la península ibérica, desde donde llegarán mejor a los países europeos y en especial a África (con una margarina especial para ese mercado, que no requiere refrigeración, entre otros productos).



“Pero no tenemos apuro, iremos despacio”, dijo Lopes Theodozio, aunque los hechos indican los contrario considerando que vienen de una serie de adquisiciones a ritmo acelerado.

Estrategia de M. Dias Branco: adquisición sostenida de marcas

M. Dias Branco, fundada en 1951, es una empresa con acciones negociadas en la bolsa de valores brasileña. Fue calificada por Fitch como Ratinga AAA con perspectiva estable, por quinto año consecutivo. Suma 15,6 mil empleados.



Sus ingresos por categoría se distribuyen: más del 50% galletas, 21% pastas, 18% harina y salvado, 7% margarina y grasa, y 3% otros. Algunas de sus marcas superaron los US$ 97 millones en ventas anuales en 2021.



El 98% de sus ingresos proviene del mercado interno de Brasil; las exportaciones representan entre 2% y 4%.



Las adquisiciones de empresas y marcas en Brasil han impulsado su crecimiento, el 55% de sus ingresos proviene de marcas adquiridas.



En 2008 adquiere la marca Vitarella, uno de sus emblemas. En 2011 y 2012, adquiere Pilar, Estrela, Pelaggio y Saldito, entre otras marcas, con unidades industriales. Y a partir de 2015, la empresa acelera su crecimiento, con nuevas operaciones de su fábrica de tostadas y molino de la unidad de Eusebio y la compra de una fábrica en Rolándia (ambas del estado de Paraná). Otro salto ocurre con 2018 con la adquisición de Piraqué, marca que opera en los segmentos de pastas, galletas y bocadillos, con dos plantas industriales, reforzando la presencia de la compañía en el sureste de Brasil.



En 2021, concreta la adquisición de marcas Fit Food, Frontera y Smart, con una industria en San José dos Pinhais (Paraná), lo que evidencia la decisión de incursionar en el mercado de alimentos más saludables.



En esta cronología, cabe ahora agregar a Alimentos Las Acacias de Uruguay, una de las líderes de pasta en el país.



Cabe agregar que a Estados Unidos exporta sobre todo productos white label, pero la gran competencia y los altos costos de tener una fábrica allí, la llevan a no incluir a ese país en su plan de expansión internacional.