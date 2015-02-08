El FMI y los efectos de la caída del petróleo

La incertidumbre sobre el futuro de los precios del petróleo podría opacar las predicciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la economía global. Por un lado, los precios más bajos del crudo podrían persistir e impulsar la demanda global más de lo que el FMI pronosticó el mes pasado, cuando redujo su estimación global de crecimiento a un 3,5% para este año.

Al mismo tiempo, los precios bajos del petróleo podrían forzar a empresas o gobiernos a reducir la oferta, provocando un alza de los valores más rápido de lo previsto, sostuvo el FMI. El panorama para los precios, que han bajado más de un 50% en los últimos siete meses, probablemente será el escenario para la reunión ministerial del G-20 en Estambul la próxima semana.

Aunque Estados Unidos es uno de los pocos puntos brillantes en la economía mundial y la Fed planea comenzar a elevar las tasas de interés cerca de mitad de año, otros bancos centrales han lanzado nuevas rondas de estímulo monetario debido a temores de deflación por la caída de los precios del crudo. En una nota preparada para el G-20, el FMI advirtió a la Fed que no dé demasiada importancia al impacto del petróleo barato, y que se concentre en sus objetivos primarios de inflación y empleo.

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