Caja Profesional: las nuevas medidas que plantea y la posición del gobierno

La pelota está en la cancha de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) y el Poder Ejecutivo está a la espera de que se reanude el partido “a la brevedad”, según dijo a El País el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. En el partido se juega nada más ni nada menos que la supervivencia de la caja.

Luego de que el gobierno descartara cuatro de las seis medidas presentadas por el organismo -solo aceptó el aumento en los aportes de activos y la contribución de los pasivos- para resolver su crítica situación económica, el directorio trabaja en un nuevo paquete de soluciones alternativas que deberá negociar con el Poder Ejecutivo.



La institución tiene sus días contados, una interna dividida y un grupo de profesionales autoconvocados cuyo descontento va en aumento. Por eso la presidenta de la institución, Virginia Romero entiende que “el tiempo no existe” y que es “urgente” encontrar soluciones para salir de la crisis, según dijo a El País.



En esta línea, Romero y el vicepresidente de la caja, Daniel Alza, se reunieron ayer por primera vez con el grupo de profesionales autoconvocados para analizar sus propuestas. Entre los principales planteos, los profesionales reclaman ampliar la base de aportantes y realizar cambios en las escalas de aportes.

“Cualquier medida tiene que ser cuantificada para que se sepa el impacto que tiene. Nos van a presentar formalmente las propuestas y las vamos a analizar”, dijo Romer.



En paralelo, señaló que los servicios técnicos de la caja están trabajando en cuantificar el impacto de cuatro nuevas medidas, que estaban inicialmente pensadas para ser incluidas en la reforma estructural de largo plazo, pero que ante la respuesta del gobierno serán presentadas ahora.



Estas son: aumentar la edad de retiro, modificar la tasa de reemplazo actual, aumentar los años para el cálculo del sueldo básico jubilatorio y agregar más escalas de fictos (se maneja la posibilidad de que haya de 15 a 30 categorías, hoy son 10).

“Cuando el Poder Ejecutivo descartó las otras medidas presentadas, nos dijo que incluyéramos algunas soluciones que teníamos pensadas para la reforma posterior. Así que las vamos a traer ahora y las estamos costeando para presentarlas cuantificadas”, afirmó Romero.



Los directores Fernando Rodríguez Sanguinetti, Odel Abisab y Blauco Rodríguez entienden que el gobierno es en parte responsable de la situación de la caja y por eso demandan apoyo estatal.



“El Estado va a tener que ayudar porque si la caja no sale (de la crisis) se va a cerrar y ¿quién va a pagar las jubilaciones y los aportes? El Estado”, cuestionó el director Rodríguez Sanguinetti. “Los delegados (en representación) del Poder Ejecutivo (en la caja) nunca hicieron nada, ni los anteriores ni los de ahora, ni a los gerentes, no se les cae ni una idea”, criticó.

“Nos dejaron librados a nuestra suerte, nos tiraron a los perros”, afirmó a El País el director Abisab en alusión a la respuesta dada por el Ejecutivo en la reunión del martes 29.



Mieres salió al cruce de esta postura y dijo a El País que “esa frase no es correcta, sino no estaríamos conversando. Lo que sí es correcto es que una caja que refiere a un colectivo, tiene que financiarse con los aportes de ese colectivo o ¿qué se pretende? ¿Qué la sociedad toda financie a los profesionales universitarios?”, cuestionó el ministro.



No obstante, Mieres admitió que lo que sí hubo fue “sorprendentemente mucha demora” en “hacer conocer una realidad tan complicada” como la de la Caja Profesional. “Eso sí es responsabilidad de las administraciones anteriores, hay que decirlo con claridad. Pero nosotros no estamos mirando para el costado”, afirmó. Al ser consultado respecto a qué pasaría si la Cjppu se funde y cierra, el ministro de Trabajo dijo “con total convicción” que “no está planteado ese escenario”.



Sobre este punto, Mieres manifestó que “se está buscando alguna solución” y “el objetivo es encontrar un camino que recupere el equilibrio del funcionamiento entre los ingresos y egresos de la caja, pero el gobierno no la está dejando a su suerte y esta es la demostración más cabal de eso”.

Otra de las medidas que se analizan en el directorio de la Cjppu -aunque “aún está muy verde”, según Romero-, es ampliar la base de aportantes, es decir, que haya más afiliados que aporten al organismo.



La propuesta es impulsada por el director Rodríguez Sanguinetti, quien explicó que el objetivo es incorporar a la caja, a partir de 2023, a “todos los nuevos egresados profesionales que estén en actividad de relación de dependencia”.



Actualmente, solo aportan de forma obligatoria a la caja aquellos egresados que ejercen su profesión de forma libre, mientras que quienes trabajan en relación de dependencia forman parte del Banco de Previsión Social (BPS).



“La caja tiene que ser de todos los profesionales, no solo de los que ejercemos de forma libre, porque somos muy poquitos y cada vez menos”, dijo el director.

El director Nacional de Seguridad Social, Daniel García Zeballos dijo que la medida “es discutible” porque sería “desvestir un santo para vestir otro”, pero aclaró que su postura no se trata de una “decisión oficial”.



Sobre la viabilidad de esta medida, Mieres dijo que va a “escuchar el planteo” del directorio de la Cjppu y “cuando esté la propusta la vamos a analizar”.