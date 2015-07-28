Barril de crudo Brent descendió 2,1% y se aleja de la paramétrica de Ancap

El barril de crudo Brent para entrega en septiembre cerró ayer en el mercado de futuros de Londres en US$ 53,47, un 2,1% menos que al final de la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa y en Uruguay, terminó la sesión en el International Exchange Futures (ICE) con una bajada de US$ 1,15 respecto a la última negociación, cuando finalizó en US$ 54,62.

El petróleo Brent, que va camino de encadenar su cuarta semana consecutiva a la baja, su periodo más débil desde 2008, ya retrocedió 13% en julio, lo que constituyó a mayor baja en un mes desde enero, cuando se perdió casi 19% de su valor.

El desplome del mercado bursátil en China y la posible desestabilización de su economía podría hacer que se redujera la demanda de combustible del país asiático, el mayor consumidor de energía y un fuerte importador de petróleo.

De esta manera, el Brent se aleja de la paramétrica con la cual Ancap fija el precio de los combustibles. En ese cálculo, el barril de crudo tiene un valor de US$ 60, aunque esa diferencia se compensa con el valor del dólar, que en la paramétrica se ubica en $ 27,50 y ya se encuentra en $ 28,401.

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