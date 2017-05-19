El "efecto Temer" en el dólar en Uruguay

El dólar interbancario fondo continúa la tendencia presentada desde inicio de la semana y cotizó en promedio a $ 28,345 con un incremento de 0,89% respecto a la jornada anterior.

Pero, a diferencia de lo ocurrido en lo que va de la semana, el incremento del billete verde no fue consecuencia de las intervenciones del Central. Esta vez, el "salto" que pegó el dólar es principalmente explicado por el temblor político que está transitando Brasil, a raíz de audios que prueban que el presidente Michel Temer avaló el pago de sobornos. Eso llevó a la caída de los mercados en Brasil con su consiguiente repercusión en el mercado regional.

Con la suba de ayer a nivel local, la moneda estadounidense pasó a tener un avance de 0,84% en lo que va del mes y redujo la caída en lo que va del año a 3,11%.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU), la moneda estadounidense aumentó 22 centésimos a la compra para finalizar en $ 27,98 y 36 centésimos a la venta y cerró en $ 28,78.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron un total de 88 transacciones por un monto equivalente a US$ 33,6 millones. Durante la jornada, la moneda estadounidense osciló entre un precio mínimo de $ 28,25 y un máximo de $ 28,40, para finalmente cerrar en $ 28,38.

Operadores cambiarios consultados por El País señalaron que la "única" fuerza que estuvo detrás de la suba del dólar en Uruguay, fue la situación política en Brasil

Precisamente, en el país vecino, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar cerró al alza en 3,389 reales, con un incremento de 8,15%. Con ello, alcanza el mayor valor desde el pasado 16 de diciembre de 2016, instancia en la cual cotizó en 3,3906 reales.

En el mismo sentido, y al igual que en el resto de la región, en Argentina el dólar presentó un incremento de 1,83% y cotizó en 15,9108 pesos argentinos. Presenta por tanto, el mayor valor desde el 31 de enero (15,9117 pesos argentinos).

La repercusión de lo ocurrido con el presidente de Brasil fue menor para el dólar en el resto de la región. En Chile el incremento del billete verde fue de 1,07%, mientras que en Paraguay el dólar aumentó un 0,5%.

El dólar bajó 2,1% "punta a punta" durante 2016. Foto: AFP

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