Dólar tuvo mayor alza diaria en cinco meses

El tipo de cambio inició la semana con un fuerte aumento, continuando con la tendencia con la que había finalizado la jornada del viernes, con un mercado local que mostró una clara disposición compradora y sin la intervención del Banco Central (BCU).

Las compraventas interbancarias de ayer se efectuaron a $ 32,118 en promedio, lo que implicó un avance diario de 1,03%, el más pronunciado desde el 13 de octubre pasado. En este nivel, la divisa acumula un descenso de 0,55% en marzo y un alza de 7,52% en 2016.

En tanto, el Banco República (BROU) subió 25 centésimos la compra de la pizarra hasta $ 31,65 y 30 centésimos la venta hasta $ 32,70.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica (Bevsa) se operaron US$ 44,1 millones, el monto más elevado desde el 4 de febrero.

Operadores cambiarios consultados por El País explicaron que el dólar mostró una sola tendencia ayer, con una fuerte alza.

De hecho, el precio mínimo operado, al inicio, fue de $ 31,95, desde $ 31,91 en que había finalizado el viernes, y cerró en los máximos guarismos del día: $ 32,20.

A pesar del marcado incremento diario del tipo de cambio, el BCU no participó vendiendo dólares.

Los agentes agregaron que ayer se dio una oferta de dólares más acotada, y recién se apareció en niveles cercanos a $ 32,20.

Destacaron que el avance del dólar en Brasil ayer, junto a las fuertes caídas previas en Uruguay y los vencimientos de títulos en pesos que se dieron ayer justificaron la clara disposición compradora.

Medidas que sorprenden.

El BCU no intervino