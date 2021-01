Trump recibe un duro golpe al levantar veto al presupuesto militar

"Donald Trump canta solo, a capela”. Una de las últimas crónicas de este diario en la campaña presidencial de 2016, dos días antes de la cita con las urnas, llevaba este título porque, a diferencia de Hillary Clinton, arropada por todos los primeros espadas demócratas, el magnate neoyorquino había terminado el largo año electoral aislado por los popes del Grand Old Party, como se conoce al Partido Republicano. Ni los expresidentes Bush, padre e hijo, ni excandidatos como Mitt Romney o John McCain le acompañaron en los mítines.

El entonces presidente de la Cámara de Representantes, la estrella republicana Paul Ryan, explícitamente anunció que no estaba dispuesto a compartir escenario después de los escándalos de aquellos meses. Trump había irrumpido en las primarias como un agente de caos, heterodoxo y antisistema, azote de la cúpula de su propia formación. Cuando, contra pronóstico, ganó la Casa Blanca, todos cerraron filas en torno a su hombre.

La política es veloz, pragmática, implacable. Hoy, Donald Trump, derrotado en las elecciones, vuelve a cantar a capela, en guerra contra su propio partido. En el Senado, una alianza -extraña en estos tiempos- entre demócratas y republicanos tumbó el viernes el veto del mandatario a la ley de Defensa, en su momento aprobado también por ambos partidos. Se trata de la primera vez que el Capitolio revierte un veto del mandatario. Y la demanda de Trump de aumentar los cheques de estímulo por el COVID de 600 a 2.000 dólares, medida estrella del segundo gran rescate económico recién activado, es rechazada por la mayor parte de republicanos. El grueso de estos, después de semanas de connivencia con el líder, se ha distanciado ya de sus infundadas acusaciones de fraude electoral y ha reconocido al demócrata Joe Biden como presidente electo.



Incluso su vicepresidente y hasta ahora fiel escudero, Mike Pence, acaba de recurrir en los tribunales la intentona de un grupo de seguidores del partido de Texas y Arizona para que use el poder que le confiere el cargo y torpedee la confirmación de la victoria de Biden el próximo miércoles en la sesión bicameral que celebra el Capitolio. Pence es uno de los republicanos que sopesa presentarse a candidato en 2024 y no se había desmarcado de la huida hacia adelante del mandatario. Caído Trump en las urnas, muchos necesitan pasar página y empezar a abonar el campo para el futuro, pero sin irritar a las bases trumpistas. Ese ha sido el juego de equilibrios hasta ahora.

La cuenta de Twitter del magnate echa humo contra los suyos. Acaba de atizar a un peso pesado, el número dos del partido en el Senado, John Thune, al que calificó de RINO, las siglas en inglés que aluden a los “Republicanos solo de nombre”, y que es uno de sus nuevos insultos de cabecera. Thune es uno de los legisladores relevantes que ha pedido que se acepte el resultado electoral. “El débil y cansado liderazgo republicano permitirá que el proyecto de ley de Defensa sea aprobado”, escribió el martes. Trump rechazó firmarlo porque el texto, que marca el presupuesto, establece el fin de los símbolos confederados en las instalaciones militares y limita su capacidad de retirar tropas del extranjero, entre otras medidas.

Ambas Cámaras ya habían aprobado la ley de presupuesto a principios de diciembre y con amplias mayorías, pero Trump la vetó el pasado día 23. El texto tuvo que volver al Congreso para revertir esta decisión y así fue. El pasado lunes, lo anuló la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, y este viernes lo hizo el Senado, dominada por los republicanos, por una mayoría de 81 a 13. Así, la Cámara Alta ha dado luz verde a la ley de presupuesto de Defensa por 740.500 millones de dólares para el año fiscal 2021. La votación se produjo durante una extraordinaria sesión de Año Nuevo que tuvo que ser convocada tras el veto presidencial. Es probablemente el acto final del Congreso saliente y la más clara humillación al presidente.



La decisión de Trump de vetar ese presupuesto no tenía precedentes en los últimos 59 años, y se topó con una fuerte oposición en un país que suele poner el bienestar de sus tropas por encima de todo.

“Brian Kemp debería dimitir de su cargo, es un obstruccionista que rechaza admitir que ganamos Georgia”, lanzó el dirigente el miércoles, contra el gobernador republicano de este Estado sureño, por no dar pábulo a sus acusaciones de fraude electoral.



Lo que se libra es, a la postre, una batalla por el control del Partido Republicano. ¿A quién pertenece? ¿Sigue siendo el partido de Trump después de la derrota del 3 de noviembre?

Por una parte, el magnate logró que en los comicios de noviembre le votasen 11 millones más de estadounidenses que en 2016, lo que supuso un incremento de casi un punto porcentual, y mostró la fuerza de tracción que mantiene con el electorado. La mayor parte de los votantes republicanos considera, según las encuestas, que Biden ganó de forma ilegítima, y el sondeo anual de la empresa Gallup lo ha coronado esta semana como la persona más admirada, desbancando a Barack Obama. El culto a la persona de Trump, en resumen, persiste.

Pero también el sentimiento de repudio que genera, pues su índice de popularidad sigue en el 39%. Los republicanos tienen en cuenta que ni siquiera esa capacidad de movilización que ha logrado sirve para compensar la gran marea de votos demócratas que le ha expulsado de la Casa Blanca. En las elecciones a la Cámara de Representantes y al Senado, celebradas en la misma fecha, a los demócratas les fue mucho peor. Los republicanos aumentaron 10 escaños en la Cámara de Representantes; y el control del Senado, que el partido de Biden ansiaba recuperar, se decidirá el próximo martes en una elección extraordinaria de los dos senadores asignados a Georgia.

Esta votación marcará los cuatro años de mandato de Biden, pues decidirá si el nuevo Gobierno demócrata tiene vía libre para actuar o quedará embridado por una Cámara alta, de nuevo, controlada por los republicanos. La alargada sombra de Trump se proyecta sobre esta contienda, no solo porque ninguno de los dos candidatos republicanos quiere ser acusado de deslealtad al presidente republicano, cuando están a punto de pedir el voto, sino porque las urnas constituyen una prueba de resistencia: ¿Qué tal se le dará a los demócratas sin su villano de la Casa Blanca como acicate para los progresistas? ¿Cómo les irá a los republicanos sin su nombre en la papeleta? En la primera votación, la del 3 noviembre, quedaron empatados y por eso se hizo necesaria esta segunda vuelta al Senado.



Sobrevuela estas preguntas un elemento de mayor incertidumbre y es el efecto que puede causar en las urnas el hecho de que el presidente lleve dos meses asegurando que el sistema electoral está quebrado y que la elección de noviembre en Georgia dio la victoria a Biden de forma fraudulenta.



Con esta cita electoral a la vuelta de la esquina, la pelea por algo tan sensible como el paquete de estímulos en una economía en grave recesión ha sido una papa caliente para los republicanos.

Triunfo de Biden está ante nuevo obstáculo

Once senadores republicanos anunciaron que se opondrán a la certificación que el Congreso debe hacer del resultado de las elecciones, una decisión que podría retrasar la confirmación de la victoria de Joe Biden, aunque no impedirla.



Hasta ahora, solo un senador, Josh Hawley, había manifestado su intención de cuestionar formalmente el triunfo del demócrata el miércoles, un acto inusual que amenaza con exponer las tensiones dentro del Partido Republicano.



“El Congreso debería nombrar inmediatamente una comisión electoral, con plena autoridad para investigar” un posible “fraude electoral”, dijeron en un comunicado siete senadores en funciones y cuatro recién electos, haciéndose eco de las acusaciones que el presidente saliente, Donald Trump, ha lanzado durante casi dos meses sin pruebas.



Esta comisión “realizará una auditoría de emergencia de 10 días sobre los resultados en los estados” en los que ambos candidatos se disputaban una victoria muy ajustada, propuso el grupo, encabezado por el influyente senador Ted Cruz.



Sin esta auditoría, “votaremos el 6 de enero para rechazar a los electores de los estados en disputa”, agregó.



En Estados Unidos, el presidente es elegido por sufragio universal indirecto. El Colegio Electoral, que funciona de intermediario, ratificó la victoria de Biden el 14 de diciembre, con 306 electores contra 232 de Trump.



La Cámara de Representantes y el Senado se reunirán el miércoles para certificar estos resultados, un procedimiento que suele ser una mera formalidad.



Pero el presidente saliente aún se niega a reconocer su derrota e instó a sus seguidores a manifestarse en Washington ese día.



En la Cámara de Representantes, con mayoría demócrata, más de un centenar de republicanos planean votar en contra de la certificación, según CNN. Pero en ninguna de ambas cámaras habrá suficientes votos como para que la estrategia prospere.



“No somos ingenuos. Sabemos que la mayoría, si no todos los demócratas, y quizás unos pocos republicanos, votarán lo contrario”, reconocieron los once senadores en su comunicado. (Con información de AFP)