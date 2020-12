Del temor al alivio: Unión Europea recibió las primeras dosis de vacunas contra el COVID

Diezmada, semiconfinada y recelosa ante la nueva cepa del virus que se propaga por varios países, la Unión Europea (UE) recibió ayer sábado las primeras dosis de sus vacunas contra el coronavirus, que ya se cobró mas de 540.000 vidas en la región, y los Estados miembros comienzan a administrarlas este fin de semana.

Ayer sábado por la mañana, los preciados fármacos producidos por los laboratorios estadounidense Pfizer y alemán BioNTech fueron entregados en hospitales y almacenes de países como Francia, España o Italia.

Como ya ocurrió en Estados Unidos, Reino Unido, Chile, Suiza, Costa Rica o México, los primeros ciudadanos en recibir la vacuna serán personas de edad avanzada y personal sanitario. Cada país establecerá sus prioridades y la mayoría de países prevén suministrarlas a partir del domingo.



Pero en Alemania empezaron a vacunar desde el sábado y la primera persona que recibió el inmunizante fue Edith Kwoizalla, de 101 años, que vive en una residencia de ancianos en el este del país.



Hungría también fue uno de los primeros países de la UE en vacunar y desde el sábado la suministró a personal médico, pocas horas después de que el inmunizante llegara en territorio húngaro.



Las vacunas, uno de los bienes más preciados en este momento en todo el mundo, están llegando en camiones frigoríficos desde la fábrica de Pzifer en Puurs, en el noreste de Bélgica, y son escoltadas por las fuerzas del orden.



En España, un camión llevó el cargamento al centro de almacenamiento de Pfizer en Guadalajara (centro).

Las autoridades del país, donde ya hay más de 50.000 muertos por coronavirus, esperan haber vacunado en junio a entre 15 y 20 millones de personas, sobre una población de 47 millones.

En Italia, donde las vacunas llegaron el viernes desde la frontera austriaca, el primer ciudadano en ser vacunado será una enfermera italiana de 29 años en un hospital de Roma. En el norte, también recibirá una inyección Annalisa Malara, doctora que identificó al paciente cero del país.



Italia es el país más enlutado de Europa por esta pandemia, con 71.000 decesos, pero según los sondeos, solo un 57% de la población desea vacunarse pese a que los científicos estiman que la inmunidad colectiva llegará cuando entre el 75 y el 80% de la población esté vacunada.

En Francia, donde más de 62.000 personas murieron por el COVID-19, las primeras inyecciones se efectuarán en dos residencias de ancianos.

“Esta vacuna es la llave que permitirá reapropiarnos de nuestras vidas. Esta noticia debe animarnos”, dijo el ministro alemán de Salud, Jens Spahn, este sábado.

Los casos de personas contaminadas por la nueva variante del virus surgida en Reino Unido siguen apareciendo en varios países de Europa. Este sábado se detectaron al menos cuatro casos en Madrid, en personas que habían regresado del Reino Unido o que tenían relación con viajeros procedentes de este país.



Otros seis positivos de la nueva cepa fueron diagnosticados el sábado en Italia, lo que eleva a más de diez los casos confirmados de esta variante en el país transalpino.



También se confirmaron los primeros casos en Alemania, Francia, Suecia y Japón. Antes ya se habían detectado en Dinamarca, Holanda y Australia.



Desde el 20 de diciembre, los habitantes de varias partes de Inglaterra respetan un confinamiento para intentar frenar esta nueva variante del virus, en principio más contagiosa, que ha acelerado los contagios.



Este sábado, un total de 24 millones de personas, un 40% de la población de la región, debía permanecer en sus casas.



Tras confirmarse esta mutación del virus, que sólo se detecta si se analiza la secuencia del genoma virus tras un test PCR, numerosos países cerraron sus puertas con el Reino Unido y algunos mantienen hasta hoy esas restricciones en sus conexiones aéreas, marítimas o terrestres.

Después de una especie de tregua de Navidad en la que los austriacos pudieron esquiar, el país inicia su tercer confinamiento. Habrá un toque de queda “todo el día”, según el gobierno, que estará en vigor hasta el 24 de enero, con algunas flexibilizaciones a partir del 18 de enero para quien se someta a un test de antígenos. Nuevas restricciones entraron también en vigor ayer sábado en Escocia e Irlanda del Norte.

En este momento, Europa es la región del mundo donde el virus se propaga más rápidamente, con una media de 250.000 nuevos casos al día la semana pasada.



Japón anunció el sábado que prohibirá la llegada de extranjeros no residentes a partir del lunes y hasta finales de enero.



En China, donde brotó el virus a finales de 2019, los dirigentes del Partido Comunista (PCC) se felicitaron por el “extraordinario” éxito del país frente a la pandemia, oficialmente erradicada en su territorio, días antes de que llegue al país una misión de la Organización Mundial de la Salud.



En América Latina y el Caribe, donde ya hubo más de 495.000 fallecidos y 15 millones de contagios, llegan malas noticias desde Bolivia, donde los contagios habrían aumentado peligrosamente en las principales ciudades.

El presidente Jair Bolsonaro afirmó que no se siente presionado para que Brasil comience la vacunación contra el coronavirus y dijo no que no le importa que su país, uno de los más castigados por la pandemia, quede atrás en la carrera por la inmunización . “Nadie me presiona para nada, a mí eso no me importa”, expresó el mandatario a los periodistas, ayer sábado, tras ser cuestionado sobre posibles presiones debido a que al menos una quincena de países ya han empezado a inmunizar sus poblaciones contra elCOVID-19. Este sábado, cuando Brasil cumple diez meses de la crisis sanitaria como uno de los tres países más afectados del mundo, con 190.488 muertos y 7,5 millones de infectados, Bolsonaro se dio un paseo por las calles de Brasilia, visitó algunos establecimientos y saludó a diversos simpatizantes sin usar mascarillas o cualquier protección. (Fuente: EFE)

Ahora, la vacuna sirve para mayores de 60 años

El ministerio de Sanidad de Rusia autorizó ayer sábado la vacunación contra el COVID-19 para los mayores de 60 años con el preparado ruso Sputnik V. “El Ministerio de Sanidad aprobó cambios en las instrucciones de uso del medicamento. Así, los ciudadanos mayores de 60 años también podrán vacunarse contra el coronavirus”, dijo el ministro ruso de Sanidad, Mijaíl Murashko, a la televisión pública rusa.



Hasta ahora la vacuna rusa, que empezó a utilizarse masivamente en el país el pasado 15 de diciembre, sólo se estaba aplicando a personas de entre 18 y 60 años.



Murashko subrayó que los últimos análisis confirmaron que el uso de Sputnik V no representa ningún riesgo para las personas mayores.



Al respecto, el Fondo de Inversiones Directas, encargado de la venta de la vacuna rusa, destacó hoy que los ensayos clínicos mostraron una eficacia “mayor del 90 %” en dicho segmento de edad.



El viernes el director del Centro Gamaleya, Alexandr Gintsburg, reveló que los especialistas no habían detectado nuevos efectos secundarios en los mayores vacunados con Sputnik V.



Aunque admitió que los anticuerpos no se producen con la misma facilidad en ancianos, bebedores, gente que sufre de estrés y aquellos que consumen antiinflamatorios.



La pasada semana el presidente ruso, Vladímir Putin, admitió en su rueda de prensa anual que no podía vacunarse porque su edad, 68 años, no se lo permite.



“Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible”, dijo Putin, que cumplió 68 años el pasado 7 de octubre pasado.



Eso despertó suspicacias en algunos países interesados en adquirir la vacuna como en Argentina, el primer país en registrar Sputnik V el 23 de diciembre al recibir las primeras dosis en un avión. (Con información de EFE)