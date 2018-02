La pobreza extrema se dispara en Venezuela

La cifra da escalofrío y la conclusión a la que llegaron los expertos resume un panorama de emergencia humanitaria: en el país con las mayores reservas de petróleo del mundo prácticamente no hay un venezolano que no sea pobre. Es más, en promedio los venezolanos perdieron 11 kilos de peso en el último año.

La Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi) realizada por las principales universidades del país y presentada ayer miércoles en Caracas, reveló que la pobreza extrema aumentó de 23,6% a 61,2% en cuatro años y casi diez puntos tan solo entre 2016 y 2017.

El informe fue presentado por la socióloga María Gabriela Ponce, de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), que se encargó de los datos sobre el aumento de la pobreza.

La encuesta fue realizada a 6.168 personas de entre 20 a 65 años de edad de todos los estratos sociales en cinco regiones del país, entre julio y septiembre del 2017. Fue hecha por docentes de la UCAB, de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y de la Universidad Simón Bolívar (USB).

Ponce exhibió un gráfico de barras en el que se observa que en 2014 la pobreza extrema se ubicaba en 23,6%, en 2015 en 49,9%, en 2016 en 51,5% y en 2017 en 61,2%.

En el mismo gráfico se ve que los hogares "no pobres" en 2014 representaban el 51,6%, en 2015 eran 27%, en 2016 bajó a 18,2% y en 2017 llegó a 13%.

"Desde que arrancamos con la Encovi en el año 2014 la pobreza (entre crónica y extrema) estaba ubicada en 48,4% y cuatro años después, en el 2017, la pobreza, a partir de los ingresos (por hogar) se ubica en 87%", dijo Ponce.

La Encovi se realizó con información obtenida entre julio y septiembre, por lo que los investigadores han dejado claro que estos resultados no reflejan el efecto sobre los venezolanos que ha tenido el fenómeno de la hiperinflación que empezó en octubre y que ha agravado aún más la crisis económica en Venezuela.

Ponce señaló que en el marco de este contexto hiperinflacionario que vive el país la mayoría de los hogares se van a ubicar "por debajo de una línea de pobreza que termina siendo inalcanzable" pues los salarios "no pueden alcanzar la velocidad de la inflación". La situación, señala, "puede estar implicando la pulverización de la clase media en términos económicos".

Baja de peso.

Otro dato fuerte es que el venezolano perdió un promedio de 11,4 kilos el año pasado frente a ocho el anterior. El indicador de pobreza "está mostrando que es tan absolutamente generalizada esta disparidad entre el crecimiento de los precios y los salarios de la población que ya prácticamente no hay venezolano que no sea pobre", dijo Ponce.

La tasa de pobreza fue calculada tomando en cuenta las condiciones de vivienda, servicios, estándar de vida, educación, trabajo y protección social de cada entrevistado.

Otra especialista que formó parte del equipo investigador, la médica nutricionista Marianela Herrera, destacó que debido al repunte inflacionario, el venezolano ha cambiado su dieta, come menos o se salta comidas. Herrera explicó que el 61% de los consultados dijo que se había "acostado con hambre" porque no contaba con suficientes alimentos, y el 90% dice que su ingreso "no es suficiente" para comprar los alimentos necesarios.

Los resultados presentados por la experta en nutrición indican que el 63% de las personas ha practicado la "estrategia" de hacer "rendir los alimentos en el hogar" al eliminar comidas o recortar porciones en los platos. "Hay un 20% que no desayuna y las meriendas están prácticamente eliminadas", mientras que "70% dice que no le alcanza para comprar comida saludable y balanceada", aseguró. Herrera agrega que en definitiva "80% de los hogares presenta algún grado de inseguridad alimentaria" y tiene una "dieta anémica", lo que significa que se han identificado con tres o más de las variables anteriores que tienen que ver con acceso, costo o calidad.

La experta en Estudios Sociales de la UCAB Anitza Freitez, informó asimismo que tres de cuatro niños de la población más pobre en edades comprendidas entre tres y 17 años deja de ir a la escuela con frecuencia por falta de comida.

La Encovi fue hecha por primera vez en 2014 ante lo que los investigadores calificaron como la carencia de datos oportunos y confiables por parte del gobierno. Según las últimas cifras oficiales, la economía se contrajo un 16,5% en 2016 y la tasa de pobreza fue del 33,05% en el primer semestre del 2015, según el último estudio oficial divulgado hace dos años y medio por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Violencia.

El sociólogo de la UCV Roberto Briceño León dijo que según este estudio la inseguridad aumentó en Venezuela durante el año 2017 al punto de que uno de cada cinco ciudadanos fue víctima de un delito.