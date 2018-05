El petróleo se dispara por Irán y crisis en Venezuela

El precio del barril de petróleo Brent —de referencia en Europa y Uruguay— superó ayer la barrera de los 80 dólares por primera vez desde noviembre de 2014, impulsado por el temor a que las nuevas sanciones sobre Irán y la caída del suministro en Venezuela limiten la oferta global de crudo.

El barril del Brent llegó a marcar en el mercado de Londres 80,44 dólares, aunque terminó cerrando en 79,30 dólares, mientras que el intermedio Texas (WTI) cerró en Estados Unidos en 71,49 dólares.

Los analistas creen que la subida del petróleo, que se ha disparado más de un 75% desde junio, puede trasladarse en los próximos meses al precio de los combustibles, especialmente en países que dependen de las importaciones de crudo, como es el caso de Uruguay.

La recuperación económica global y el fortalecimiento de la demanda han actuado desde 2017 como los cimientos de ese incremento sostenido del precio, apuntalado además por las medidas conjuntas de Rusia y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para limitar su producción.

Sin embargo, en los últimos días, la decisión del presidente Donald Trump de abandonar el pacto nuclear con Irán, que levantó las sanciones internacionales contra el régimen iraní a cambio de limitar su programa atómico, ha dado un renovado impulso a esa tendencia alcista del petróleo.

Una de las primeras consecuencias de la ruptura del acuerdo nuclear es el anuncio de la francesa Total de que abandonará sus operaciones en Irán si no queda exenta de las sanciones de Estados Unidos.

"La última subida del petróleo se debe a un miedo general a que la oferta se vea afectada. Esto sucede, en gran medida, por la situación en Irán", afirmó David Madden, de la firma CMC Markets.

La inestabilidad en Venezuela y la reducción de sus extracciones es otro de los factores que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) sitúa en su último informe mensual como uno de los "principales desafíos" que afronta el mercado del petróleo.

En ausencia de signos que anticipen un cambio de tendencia inmediata, los expertos anticipan que la evolución del petróleo puede comenzar a tener repercusiones en los precios al consumo. "Al observar la inflación en el Reino Unido y los países de la Eurozona, resulta inusual que (el precio del petróleo) todavía no haya tenido realmente un impacto", consideró Madden. El experto cree que los efectos del encarecimiento del crudo en la economía pueden comenzar a notarse "en los próximos meses, quizás dentro de medio año".

Al evaluar las perspectivas del barril de Brent, el analista cree que a corto plazo puede situarse en un rango entre los 82 y 85 dólares por barril, mientras que ve la barrera de los 100 dólares "fuera del alcance por el momento, a no ser que se produzca un enorme shock en la producción".

Sin embargo, el presidente de la francesa Total, Patrick Pouyanné, dijo que no le sorprendería que "en los próximos meses" se llegue a los 100 dólares debido a que hay incertidumbre sobre la permanencia de su petrolera en Irán.

Venezuela, abastecedor de Estados Unidos, vive un colapso económico que desmoronó a su industria petrolera que es su casi única fuente de divisas. La eventual reelección de Nicolás Maduro este domingo no tranquiliza a los inversores.

"La hipótesis de que Estados Unidos prohíba importar petróleo venezolano provocaría que salgan del mercado más de 400.000 barriles por día", dijo Tamas Varga, analista de PVM.

Trump dijo que hay inmigrantes tan "malos" que parecen "animales"

El canciller mexicano, Luis Videgaray, dijo ayer jueves que es inaceptable que el presidente estadounidense, Donald Trump, se haya referido como "animales" a algunos inmigrantes, e informó que México presentará una queja ante el Departamento de Estado de Estados Unidos. Trump dijo el miércoles que "México habla pero no hace nada por nosotros, especialmente en la frontera. Ciertamente no nos ayudan mucho en el comercio". En el mismo evento el mandatario también afirmó: "Tenemos personas que ingresan al país o intentan ingresar, y estamos deteniendo a muchas de ellas, pero estamos sacando gente del país. No creerías lo malas que son estas personas. Estas no son personas, estos son animales", agregó.

"El presidente Trump se refirió a algunos migrantes, tal vez tenía en mente a los integrantes de bandas criminales, no lo sé, se refiere a ellos como animales, no como personas", dijo el canciller en una entrevista con la cadena Televisa. "En opinión del gobierno mexicano es absolutamente inaceptable y así lo vamos a comunicar formalmente el día de hoy al Departamento de Estado", agregó.

En la misma entrevista, Videgaray hizo también comentarios sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, por su sigla en inglés) y afirmó que no hay una "fecha fatal" para llegar a un acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá.

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, ha dicho que el Congreso estadounidense debe ser notificado de un nuevo acuerdo ahora para dar oportunidad a que los legisladores lo aprueben antes de que sea electa una nueva asamblea en noviembre y asuma en enero.