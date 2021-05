Nuevo récord de casos de COVID-19 en Argentina; se disparan los contagios en Chile

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Mal de muchos, consuelo de tontos. Pero lo cierto es que el aumento de casos de COVID-19 no se está dando solo en Uruguay. Toda la región está pasando por el mismo fenómeno, tengan o no avanzadas sus campañas de vacunación, hayan o no puesto en práctica medidas de restricción de la movilidad.

Las noticias más preocupantes ayer jueves llegaron de Argentina, que alcanzó un nuevo récord de contagios al sumar 41.080 casos en un día, en tanto que registró 551 muertes y superó los 76.000 decesos desde que se inició la pandemia.

Los datos de contagios de ayer marcan un fuerte ascenso respecto a los positivos registrados el miércoles, cuando se notificaron 35.399 casos.



El último récord de casos diarios había sido el pasado 19 de mayo, con 39.652 contagios, mientras que el mayor número de muertes en una sola jornada se dio el día 18, con 745 fallecimientos.



En un país con 45 millones de habitantes, 41.000 casos diarios es una de las más altas tasas de contagios del mundo.



Según el último reporte oficial, la ocupación de unidades de terapia intensiva a nivel nacional alcanzó el 76,2%, incluyendo tanto el sector público como el privado. La proporción se eleva al 77,5% en las unidades de cuidados intensivos de la capital y su periferia.

Unas nueve millones de personas, el 20% de los argentinos, han recibido al menos una dosis de algunas de las vacunas que se aplican en el país. De ellas, 2,5 millones recibieron las dos dosis.



Ante este escenario, el Gobierno de Alberto Fernández anunció la semana pasada un endurecimiento de las restricciones en casi todo el país, con un fuerte confinamiento de nueve días que se extenderá hasta este domingo.



“Las consecuencias del confinamiento de esta semana las veremos la semana que viene, seguramente esta semana van a seguir estos índices”, advirtió Mario Lugones, director de la Fundación Sanatorio Güemes de Buenos Aires.

Local cerrado en el centro de Buenos Aires (Argentina). Foto: EFE.

La pandemia en Chile.

El país transandino es modelo en la región por su campaña de vacunación, pero no escapa al avance del virus pese a las medidas de restricciones dispuestas por el gobierno de Sebastián Piñera.



Chile volvió a superar ayer jueves los 8.000 casos nuevos de COVID-19, una cifra que no se registraba desde abril, cuando el país vivió los momentos más críticos de la segunda ola de la pandemia, y pese a que más del 50% de la población ya ha recibido las dos dosis de la vacuna.



“Se observa un aumento de un 6% de casos a nivel nacional en comparación a los últimos siete días”, señaló el ministro de Salud, Enrique Paris.



Ayer se contabilizaron 8.117 contagios y 185 decesos (28.809 fallecidos en total).

Chile ha logrado vacunar con dos dosis a más del 51% de la población objetivo -9,7 millones de personas-, una marca que lo sitúa solo por detrás de Israel, según datos de la Universidad de Oxford.



El ministro de Salud explicó que si todavía no hay un cambio en la evolución de la pandemia “es porque Israel o Estados Unidos partieron dos meses antes con la campaña masiva de inmunización”, que en Chile se inició en febrero de 2020.

Coronavirus en Chile. Foto: AFP.

En Chile están aplicando las mismas vacunas que en Uruguay: las de Sinovac, Pfizer y AstraZeneca. Esta semana llegará a Chile el primer lote de la vacuna del laboratorio chino CanSino, de una sola dosis.



El aumento de contagios empezó hace una semana, justo cuando el país parecía recuperarse de la segunda ola que se vivió en marzo y abril, tras las vacaciones de verano.



Con la llegada de mayo, que trajo una leve mejoría en las cifras, las autoridades comenzaron a levantar cuarentenas, atrasaron el toque de queda una hora, y ultimaron los detalles del “pase de movilidad”, un carné que otorga más libertades a vacunados.



Chile mantiene las fronteras blindadas hasta el 15 de junio, y el toque de queda de 22 a 5.

La situación en Brasil.

Es uno de los países del mundo más afectados por la pandemia, y contabilizó ayer jueves 2.245 muertes y 67.467 casos. El total de fallecidos por coronvirus asciende a 456.674.



Sin embargo, los óbitos por COVID-19 vienen disminuyendo lenta y gradualmente, tras alcanzar un pico de una media de más de 3.000 muertes diarias el pasado 12 de abril.



La curva de contagios, sin embargo, continúa al alza. La media diaria en los últimos siete días se sitúa en 64.010, tras haber bajado a poco más de 56.000 a finales de abril.



Los especialistas han alertado de la posible llegada de una tercera ola en las próximas semanas, en momentos en los que la vacunación avanza a marcha lenta en el país, con tan solo un 10% con las dos dosis.

Control sanitario por el coronavirus en la frontera con Brasil. Foto: Mateo Vázquez

En resumen, la región de América Latina y el Caribe encabezó ayer jueves la triste clasificación mundial por el número de muertes diarias de coronavirus por cada millón de habitantes.



De los diez primeros países de la lista, nueve son de la región, según las cifras variables de la web Our World in Data: Guyana, Paraguay, Uruguay, Trinidad y Tobago, Surinam, Argentina, Brasil, Colombia, Baréin y Bolivia. (Con información de AFP y EFE)

Vacuna en México México autorizó ayer jueves para su uso de emergencia la vacuna de Janssen contra el COVID-19. México, con 126 millones de habitantes, tiene comprometidos 34,4 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, 79,4 millones de AstraZeneca, 35 millones de CanSino, 24 millones de la Sputnik V, 20 millones de Sinovac, 12 millones de Sinopharm y 51,4 millones de la plataforma Covax. Hasta el miércoles, en México se han administrado 27.709.853 primeras dosis.

Butantan apunta a Bolsonaro El director del Instituto Butantan, Dimas Covas, sugirió ayer jueves que el presidente Jair Bolsonaro obstaculizó y atrasó la compra de vacunas anticovid chinas que ese centro produce en Brasil y que hoy son las más aplicadas en el país.



“Podríamos haber sido el primer país en vacunar en el mundo”, lo que no ocurrió por esos atrasos en la negociación, dijo Covas ante la comisión del Senado que investiga la gestión del Gobierno frente a una pandemia.



Según Covas, el Instituto Butantan ofreció al Gobierno, en agosto de 2020, un total de 100 millones de dosis de Coronavac, que produce en cooperación con el laboratorio chino Sinovac, con el compromiso de que antes de fin de año entregaría las primeras cinco millones, que efectivamente tuvo disponibles a inicios de diciembre.



Sin embargo, y pese a que el Ministerio de Salud llegó a anunciar también en agosto un precontrato para adquirir 46 millones de dosis, un día después Bolsonaro dijo que “jamás” compraría “una vacuna china” y las negociaciones “se interrumpieron”.



En ese momento, el mandatario mantenía fuertes disputas políticas con el gobernador de San Pablo, Joao Doria, de cuya administración depende el Butantan.



El testimonio de Covas coincide con lo que expuso ante la misma comisión del Senado el presidente de Pfizer para América Latina, Carlos Murillo, quien presentó una oferta similar, también en agosto de 2020, y que fue “ignorada” por de Bolsonaro hasta marzo de este año.