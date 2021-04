Los jóvenes brasileños, cada vez más golpeados por la pandemia del COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En Brasil, los jóvenes se ven cada vez más afectados por el COVID-19, mientras que aquellos que tienen 20 años muestran el mayor aumento de muertes en lo que va de año, según un informe publicado ayer viernes por el instituto biomédico gubernamental Fiocruz.

El estudio encontró que el aumento de casos de COVID-19, para todas las edades, entre la semana del 3 al 9 de enero y la semana del 4 al 10 de abril, fue de 642,80%. Las bandas que mostraron un mayor crecimiento, en orden, fueron las de 40 a 49 años (1.173,75%) y de 30 a 39 años (1.103,49%).

En el caso de las defunciones, el aumento global fue del 429,47%, con el mayor aumento en los grupos de edad de 20 a 29 años (1.081,82%) y de 40 a 49 años (933,33%).



Las muertes entre los de 30 a 39 aumentaron un 819%.

Brasil se ha visto gravemente afectado por la pandemia este año, con un lento proceso de vacunación, y una nueva variante del virus altamente contagiosa conocida como P1.



La Fiocruz dijo que el aumento de las muertes de jóvenes posiblemente podría explicarse por una flexibilización de las restricciones o un “agotamiento general del confinamiento”.



“La necesidad de volver al trabajo presencial o buscar formas de subsistencia, dada la profundización de la crisis económica y las tasas de desempleo”, también puede ser un factor, dijo.

Varios países, incluidos Canadá y Estados Unidos, donde circulan ampliamente nuevas variantes de virus más transmisibles, han informado que los jóvenes son los más afectados por las hospitalizaciones por COVID-19, a diferencia de las primeras etapas de la pandemia.



Según el estudio, la edad promedio de los pacientes hospitalizados era ahora de 58 años, en comparación con los 62 a principios de año. La edad promedio de los que murieron a causa de la enfermedad se redujo a unos 65 años, frente a los 72 años de enero, dijo. “Estas cifras sugieren que ha aumentado la ocupación de camas de UCI por una población menos longeva”, concluye Fiocruz.



Según Christovam Barcellos, miembro del Observatorio COVID-19 Fiocruz, un factor señalado por los estudios de enfermedades infecciosas es que la variante P1, en circulación en Brasil, es mucho más transmisible que la original. Con eso, podría llegar a los más jóvenes, que están más expuestos, explica el especialista.



“También está el posible inicio del efecto de la vacunación de los ancianos: vemos una pequeña disminución de las hospitalizaciones y muertes de personas mayores de 80 años. Además, las poblaciones mayores o aquellas con enfermedades crónicas se han estado protegiendo más, mientras que los más jóvenes se están exponiendo, unos por irresponsabilidad, otros porque tienen que salir a trabajar y conseguir comida, impulsados por la crisis económica”, dijo Barcellos.

El estudio también destaca que en las últimas dos semanas hubo una estabilización en el número de casos y muertes por COVID-19 en Brasil, lo que, según los autores, caracteriza la formación de un nuevo nivel de transmisión, con el apoyo de alta incidencia y mortalidad.



Fiocruz informa que, si en 2020 el nivel estuvo marcado por la muerte diaria de 1.000 personas, en las próximas semanas este valor puede permanecer en torno a las 3.000 muertes. Y que la alta proporción de pruebas con resultado positivo “revela que el virus permanece en intensa circulación por todo el país”.



Finalmente, Fiocruz observa una tendencia a reducir las tasas de ocupación de las camas de la UCI de adultos afectados por COVID-19 en el Sistema Único de Salud (SUS) en varios estados. Pero se mantienen, en general, en niveles muy elevados. “Al analizar la tasa de crecimiento de casos y defunciones, positividad de las pruebas, ocupación de cama y el Síndrome Respiratorio Agudo Severo, estamos viendo una situación que aún es muy intensa, pero a la vez una desaceleración en los niveles de incidencia y mortalidad. Observamos una tendencia hacia la formación de una nueva meseta en los próximos meses con niveles mucho más altos que los ocurridos en 2020”, explicó Barcellos.



Campaña de vacunación.

El programa de vacunación de Brasil está en riesgo por las personas que no se presentan para su segunda inyección, con 1,5 millones de ciudadanos que no han llegado a las citas para la dosis de seguimiento necesaria para maximizar la protección, según el Ministerio de Salud.



“Sin las dos dosis, no obtenemos ni una protección completa ni una protección de larga duración”, dijo a Reuters Juárez Cunha, director de la Sociedad Brasileña de Inmunizaciones. “Necesitamos que la gente haga el ciclo completo”.



Los especialistas y autoridades involucrados en la campaña de vacunación dijeron que la baja participación parecía deberse a una mala comunicación, ya que las personas no sopesaron la importancia del segundo refuerzo o simplemente se olvidaron de cuándo debían ir. En algunos casos, dijeron, es posible que las personas también se hayan desanimado por una fuerte reacción a la primera dosis.